Continua l’epidemia di infortuni muscolari, va ko anche Atta dell’Udinese: rischia di saltare il Napoli
Il club bianconero: "Il centrocampista ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente"
Continua la strage di infortuni muscolari in Serie A. Stavolta a pagare dazio è l’Udinese, che dovrà fare a meno del centrocampista Arthur Atta per svariate partite. Il francese ha riportato lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e rischia di saltare la sfida di campionato contro il Napoli del 14 dicembre. A riferire la notizia è stato lo stesso club bianconero tramite i propri canali ufficiali.
Udinese, Atta va k.o: il comunicato del club
Di seguito la nota dei friulani:
“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.
Vlahovic e De Bruyne, stesso infortunio ma il serbo è più giovane e può recuperare più velocemente (Sportmediaset)
Dusan Vlahovic ha subito una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra, infortunio molto simile a quello subito da Kevin De Bruyne dopo aver tirato il rigore contro l’Inter.
Vlahovic e De Bruyne a confronto
Sportmediaset mette a paragone i due bollettini medici e le dirette conseguenze, e scrive:
Terapia conservativa o intervento? Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di ri-atletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario è cambiato nelle ultime ore con i medici che hanno consigliato l’operazione chirurgica. La lesione muscolo-tendinea è delicata e l’intervento garantirebbe una maggiore stabilità in prospettiva, evitando il rischio concreto di recidive che potrebbero pregiudicare la ripresa agonistica. La situazione di Vlahovic presenta forti similitudini con quella di Kevin De Bruyne. L’asso del Napoli ha subito un infortunio analogo e ha scelto la via chirurgica alla fine di ottobre, operandosi ad Anversa (Belgio). Per il belga, i tempi di recupero sono stati stimati in circa quattro mesi. Vlahovic, che è più giovane, potrebbe avere tempi leggermente più brevi, ma lo stop sarà comunque di almeno tre mesi.