Continua l’epidemia di infortuni muscolari, va ko anche Atta dell’Udinese: rischia di saltare il Napoli

Continua la strage di infortuni muscolari in Serie A. Stavolta a pagare dazio è l’Udinese, che dovrà fare a meno del centrocampista Arthur Atta per svariate partite. Il francese ha riportato lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e rischia di saltare la sfida di campionato contro il Napoli del 14 dicembre. A riferire la notizia è stato lo stesso club bianconero tramite i propri canali ufficiali.

Udinese, Atta va k.o: il comunicato del club

Di seguito la nota dei friulani:

“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.

