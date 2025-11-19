Atta, l’Udinese spara alto come sempre: 40 milioni e solo a giugno (Schira)

Difficilmente il Napoli bisognoso di centrocampisti potrà - come pure si era detto - piombare sul giocatore. Su X: «I piani dell'Udinese sono chiari, nonostante gli interessi anche da parte di club stranieri»

Arthur Atta è improvvisamente diventato l’oggetto del desiderio per moltissimi club italiani che vogliono rinforzare il suo centrocampo. Il 22enne dell’Udinese ha iniziato la stagione ottimamente, con 2 assist e un gol (tra cui uno bellissimo a Milano contro l’Inter ndr). In generale è un calciatore dinamico, fisico, intenso e di grandi potenzialità. Ovviamente – e non ci sorprende – l’Udinese lo farà pagare a caro prezzo considerando la valutazione di Lucca, che il Napoli ha pagato 40 milioni di euro anche se in diverse tranches.

Atta, l’Udinese non lo vende per meno di 40 milioni (Schira)

Scrive così l’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X:

«Nonostante i numerosi interessi per Arthur Atta da parte di club di Serie A e stranieri, i piani di Udinese sono chiari: i bianconeri chiedono € 40 milioni e non vogliono cedere il centrocampista a gennaio ma nel mercato estivo.»

Si complicano quindi in questo senso proprio i piani del Napoli, che avrebbe bisogno come il pane di un centrocampista dall’immediato utilizzo per coprire le assenze di Anguissa e De Bruyne (lunghe) e pure di Gilmour di cui non è dato sapere. Sembrerebbe invece recuperato Spinazzola. Il centrocampista dell’Udinese era uno degli obiettivi principali di Manna e Conte ma molto difficilmente – come ha analizzato Schira – la famiglia Pozzo vorrà privarsene in mezzo alla stagione e per un’offerta men che irrinunciabile.