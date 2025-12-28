Repubblica. Il riferimento è a problemi fisici oggi sotto tutela della privacy e col mercato alle porte meglio non far sapere troppo. Anche se ormai la frittata è fatta

Chivu crea il caso Frattesi: «Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno»

Il quotidiano la Repubblica non si lascia sfuggire la frase di Cristian Chivu (allenatore del’Inter) in conferenza stampa a proposito di Frattesi che sta giocando decisamente meno e che a gennaio potrebbe lasciare i nerazzurri (sempre che non chiedano la luna come se si trattasse di un fuoriclasse del centrocampo).

Scrive Repubblica:

Esclusa l’ipotesi di impiegare come esterno Frattesi, di cui Chivu, enigmatico, ha detto: «Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti». Da queste parole è nato un caso, perché potevano lasciar pensare a liti o comportamenti discutibili. Invece l’omissione riguarda la forma fisica. Il bollettino di infortuni e fastidi non è stato pubblicamente aggiornato. Una questione delicata, visto che il giocatore è al centro di trame di mercato. Piace alla Juve ma ieri, dopo le parole di Chivu, sono tornate a circolare le voci che lo vorrebbero in Turchia, al Fenerbahçe. Vendendolo, l’Inter ricaverebbe spazio e budget per le operazioni in entrata più urgenti, a partire proprio dalla corsia destra.

“Separazione sarà: sì ma quando? Più che sulle modalità, ormai, per quanto riguarda l’addio di Frattesi, l’Inter si interroga soltanto sulle tempistiche. Perché il centrocampista sta vivendo il peggior periodo da quando da Reggio Emilia si è trasferito a Milano, e su questo non ci piove”.

Frattesi si allontana da Milano

Racconta poi la Gazzetta dello Sport:

“Una mezza stagione negativa ma soprattutto strana, perché Frattesi veniva dall’onda lunga della scorsa annata in cui era stato spesso decisivo in partite passate alla storia (chiedere a Bayern Monaco e Barcellona). Chivu l’ha stimolato e coccolato, Davide sul campo non ha più risposto. L’ultimo graffio è stato proprio quello decisivo contro i blaugrana in semifinale di Champions. Da lì in avanti, il nulla. Se non un paio di assist nella partita più in discesa della stagione (il 5-1 di Coppa Italia contro il Venezia). È vero che l’ex Sassuolo è stato spesso frenato anche da vari problemini fisici, ma la resa non è stata all’altezza. E adesso è a un passo da un addio che piano piano prende una forma sempre più precisa”.