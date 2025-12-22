Frattesi, l’Inter non farà nessun prezzo “di favore” al Napoli o alle dirette concorrenti (Gazzetta)
Prezzo fissato: 40 milioni o niente, anche se oggi la valutazione potrebbe abbassarsi vista la situazione. Su di lui anche Roma, Juventus e Newcastle.
Davide Frattesi è ormai un separato in casa Inter. La Gazzetta dello Sport ci racconta dei possibili scenari riguardo il suo futuro:
“Separazione sarà: sì ma quando? Più che sulle modalità, ormai, per quanto riguarda l’addio di Frattesi, l’Inter si interroga soltanto sulle tempistiche. Perché il centrocampista sta vivendo il peggior periodo da quando da Reggio Emilia si è trasferito a Milano, e su questo non ci piove”.
Frattesi si allontana da Milano
Racconta poi la Gazzetta dello Sport:
“Una mezza stagione negativa ma soprattutto strana, perché Frattesi veniva dall’onda lunga della scorsa annata in cui era stato spesso decisivo in partite passate alla storia (chiedere a Bayern Monaco e Barcellona). Chivu l’ha stimolato e coccolato, Davide sul campo non ha più risposto. L’ultimo graffio è stato proprio quello decisivo contro i blaugrana in semifinale di Champions. Da lì in avanti, il nulla. Se non un paio di assist nella partita più in discesa della stagione (il 5-1 di Coppa Italia contro il Venezia). È vero che l’ex Sassuolo è stato spesso frenato anche da vari problemini fisici, ma la resa non è stata all’altezza. E adesso è a un passo da un addio che piano piano prende una forma sempre più precisa”.
L’idea dell’Inter
Cosa ne vuole fare l’inter? Ce lo spiega la Rosea:
“L’idea è comune, sia da parte della società nerazzurra che dal calciatore stesso: la storia ha raggiunto il capolinea. L’anno scorso era stata l’Inter a muovere più di qualche rimostranza quando in serie si erano informate Roma, Napoli, Juve. Cessione sì, ma non a dirette concorrenti. Quindi prezzo “di favore” per i giallorossi ed elevatissimo per le altre: 40 milioni o niente. Oggi, inevitabilmente la valutazione non può che essersi quantomeno abbassata”.
E conclude:
“Quando? L’ideale, per tutte le parti in causa, sarebbe già a gennaio. L’Inter si libererebbe di uno scontento monetizzando, Frattesi ritroverebbe la gioia di giocare, l’eventuale pretendente accoglierebbe il centrocampista a braccia aperte. Tempi e bilanci, però, stringono un po’ per tutti: il Napoli ha chiuso in negativo dopo due anni di utili, la Roma deve far fronte ai soliti problemi finanziari, la Juve nelle ultime sessioni di mercato ha speso cifre folli. Resterebbe il ricco Newcastle, ma l’ideale per arrivare al top all’eventuale Mondiale dell’estate prossima, per Frattesi, sarebbe ritrovare minutaggio e incisività in Serie A evitando un periodo di adattamento ad un mondo diverso come la Premier League.”