Frattesi, l’Inter non farà nessun prezzo “di favore” al Napoli o alle dirette concorrenti (Gazzetta)

Davide Frattesi è ormai un separato in casa Inter. La Gazzetta dello Sport ci racconta dei possibili scenari riguardo il suo futuro:

“Separazione sarà: sì ma quando? Più che sulle modalità, ormai, per quanto riguarda l’addio di Frattesi, l’Inter si interroga soltanto sulle tempistiche. Perché il centrocampista sta vivendo il peggior periodo da quando da Reggio Emilia si è trasferito a Milano, e su questo non ci piove”.

Frattesi si allontana da Milano

Racconta poi la Gazzetta dello Sport:

“Una mezza stagione negativa ma soprattutto strana, perché Frattesi veniva dall’onda lunga della scorsa annata in cui era stato spesso decisivo in partite passate alla storia (chiedere a Bayern Monaco e Barcellona). Chivu l’ha stimolato e coccolato, Davide sul campo non ha più risposto. L’ultimo graffio è stato proprio quello decisivo contro i blaugrana in semifinale di Champions. Da lì in avanti, il nulla. Se non un paio di assist nella partita più in discesa della stagione (il 5-1 di Coppa Italia contro il Venezia). È vero che l’ex Sassuolo è stato spesso frenato anche da vari problemini fisici, ma la resa non è stata all’altezza. E adesso è a un passo da un addio che piano piano prende una forma sempre più precisa”.

L’idea dell’Inter

Cosa ne vuole fare l’inter? Ce lo spiega la Rosea: