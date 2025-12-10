Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos»

A GQ Magazine: «L'assegnazione del Pallone d'Oro non riguarda solo il calcio, anche se vorrei che fosse così. Con Ronaldo non ho mai litigato».

L’ex calciatore gallese del Real Madrid Gareth Bale ha rilasciato un’intervista a GQ Magazine, dove ha parlato del suo passato in Spagna e della sua vita attuale.

Le dichiarazioni di Bale

Bale ha commentato le difficoltà di giocare nei blancos:

«Ovviamente molti giocatori vanno al Madrid per essere tra i Galacticos, ma io sono andato a giocare a calcio, quindi quello che ho ottenuto come giocatore gallese all’estero è stato davvero incredibile. Per il resto, però… Sono stato un po’ ingenuo ad andare al Madrid e non sapere quanto fosse difficile essere un Galactico».

Ha raccontato un momento in cui, a Southampton, all’età di 16 anni, ha letto una cronaca che lo criticava e questo lo ha colpito in modo negativo:

«Non ho mai controllato i miei social perché potevo avere cento commenti, di cui 99 erano fantastici e ce n’era uno cattivo che ti ossessionava».

Sull’assegnazione del Pallone d’Oro, ha commentato:

«Non si tratta solo di calcio. Vorrei che lo fosse, ma non lo è».

Con Cristiano Ronaldo si diceva che non andassero molto d’accordo, ma Bale ha spiegato:

«Non abbiamo mai avuto problemi, non abbiamo mai litigato».

Su cosa si concentra ora il suo presente? L’ex Real ha dichiarato:

«Ora metterei la famiglia al primo posto. Probabilmente al secondo posto il golf, e poi la salute».