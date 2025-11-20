L’Irlanda del Nord ha battuto l’Italia solo nel 1958, unica volta in cui si è qualificata con dei play-off

Opta racconta: «L'Italia è rimasta imbattuta nelle 8 successive sfide contro l'Irlanda del Nord (sei vittorie e due pareggi) e nelle ultime 7 partite non ha subito gol»

Si sono tenuti oggi di sorteggi dei play-off delle qualificazioni ai Mondiali 2026: ci sarà l’Irlanda del Nord in semifinale e la vincente di Galles-Bosnia in finale per l’Italia di Gattuso. L’Irlanda del Nord ha preso parte a tre edizioni della Coppa del Mondo Fifa: nel 1958, nel 1982 e nel 1986. La sua miglior performance praticamente è stata messa in atto alla prima partecipazione: nei Mondiali del 1958 raggiunge i quarti di finale, un risultato eccezionale soprattutto per una nazione con una popolazione così piccola. Per arrivarci, l’Irlanda del Nord vince uno spareggio contro la Cecoslovacchia (2-1) che le consente di superare il girone di qualificazione. Nei quarti, però, viene eliminata dalla Francia con un netto 4-0.

Dopo il successo del 1958, l’Irlanda del Nord vive un lungo periodo di assenza dai grandi tornei. Torna in finale mondiale nel 1982, dove si qualifica attraverso il suo girone e compie un’altra buona performance. L’ultima qualificazione mondiale (fino ad oggi) è quella del 1986 in Messico. In quell’edizione l’Irlanda del Nord non riesce però ad andare oltre la fase a gironi: viene eliminata nel primo turno.

Per quanto riguarda i playoff decisivi per la qualificazione ai Mondiali, l’Irlanda del Nord li ha superati solo nel 1958, come nel 1958, con un playoff vinto. Secondo le statistiche di Planet World Cup non ci sono notevoli fallimenti in playoff decisivi in questi cicli.

Italia-Irlanda del Nord ai play-off (semifinali): l’ultima sconfitta a Belfast nel 1958

Questo il dato riportato da Opta:

«Dopo l’eliminazione nel match di qualificazione al Mondiale 1958, la Nazionale è rimasta imbattuta nelle 8 successive sfide contro l’Irlanda del Nord (sei vittorie e due pareggi) e nelle ultime 7 partite non ha subito gol. Spareggio.»

Questo invece lo storico preciso: