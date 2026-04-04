Vogliamo davvero rilanciare il calcio italiano? (Zazzaroni)

"Credete veramente che il problema dello scarso impiego dei giovani derivi dalla carenza di talento? Il profitto a breve termine ha spinto i club a scegliere scorciatoie e privilegiare mercati che solo in teoria generano risultati economici rapidi"

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza con tono critico i problemi strutturali del calcio italiano, tra stadi obsoleti e scelte dirigenziali discutibili.

Un focus che va oltre la burocrazia, mettendo in discussione gestione, investimenti e sviluppo dei giovani nel sistema calcistico nazionale.

Ecco cosa scrive oggi Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport:

“Credete davvero che in Italia, presente costantemente tra le prime 10 economie mondiali e dal ’70 nel G7, il problema di strutture e stadi sia solamente burocratico e politico?

Dal 2007 a oggi nel nostro Paese si sono costruiti tre nuovi impianti e altrettanti sono stati ristrutturati. Siamo quelli messi peggio non solo tra le Big-5, perfino la Turchia, co-organizzatrice di Euro 2032, ne ha realizzati ex novo 31 e ammodernati due.

Abbiamo i peggiori impianti del Continente perché negli ultimi vent’anni non abbiamo avuto i migliori dirigenti, esaltati nell’illusione di rincorrere risultati sportivi quando in realtà perseguivano interessi laterali.

E credete veramente che il problema dello scarso impiego dei giovani derivi dalla carenza di talento? Il profitto a breve termine ha spinto i club a scegliere assurde scorciatoie e privilegiare mercati che solo in teoria generano risultati economici rapidi, producendo perdite in termini di formazione che si riverberano nel medio e lungo termine.

In Lega Pro, sempre negli ultimi vent’anni, 122 società non sono state ammesse…”