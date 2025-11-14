Deschamps non sarà più il ct della Francia dopo i Mondiali: l’ultima in casa potrebbe essere stata contro l’Ucraina

I Bleus hanno vinto 4-0. Rmc Sport: la Federcalcio francese sta considerando una mini-tournée a marzo negli Stati Uniti per abituarsi al clima del Paese.

Il ct della Nazionale francese Didier Deschamps, in panchina dal 2012, lascerà il suo incarico dopo il Mondiale 2026. Ieri contro l’Ucraina, nella vittoria per 4-0, il ct probabilmente ha guidato la sua ultima partita in casa a capo della Nazionale.

Rmc Sport scrive:

“In una partita carica di emozioni, dieci anni dopo l’attentato a Parigi del 13 novembre 2015, la Nazionale francese ha portato a casa una grande vittoria contro l’Ucraina. Questo match avrebbe potuto anche costituire l’ultima partita dell’era Deschamps in Francia. L’allenatore dei Blues con la maggiore longevità, lascerà il suo incarico dopo la Coppa del Mondo. Da ora fino all’inizio della competizione, c’è una buona probabilità che la Francia non giocherà più di fronte al suo pubblico. I Bleus giocheranno domenica in Azerbaigian e poi altre quattro partite prima dell’inizio dei Mondiali a giugno. La Federcalcio francese sta considerando una mini-tournée a marzo negli Stati Uniti per abituarsi al clima del Paese; ci saranno forse due amichevoli col Brasile e poi una contro Stati Uniti o Croazia”.

“L’incarico sembra destinato a lui, anche se Philippe Diallo, il presidente molto cauto della Fff, non intende prendere alcuna decisione prima della fine della Coppa del Mondo”, sottolinea L’Equipe parlando del possibile approdo di Zidane sulla panchina della Francia. “L’entourage del capo della federazione riferisce che «è troppo presto» per decidere (e soprattutto per renderlo noto), ma assicura «che la Fff sarà pronta quando arriverà il momento»”, si legge.