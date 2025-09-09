Francia, prende sempre più quota l’ipotesi Zidane per il post-Deschamps (L’Equipe)

A differenza di quanto accade in Italia, in Francia hanno pochi dubbi riguardo la qualificazione della nazionale ai Mondiali del 2026. E in tale contesto, a suscitare parecchio interesse c’è la questione relativa al successore di Didier Deschamps. L’ex calciatore della Juventus ha annunciato a gennaio il suo addio ai Bleus al termine della kermesse iridata. In pole position per prendere il suo posto a partire dalla prossima estate ci sarebbe Zinedine Zidane. A riferirlo è L’Equipe Sport.

Francia, Zidane per il dopo-Deschamps? L’indiscrezione di L’Equipe

“L’incarico sembra destinato a lui, anche se Philippe Diallo, il presidente molto cauto della Fff, non intende prendere alcuna decisione prima della fine della Coppa del Mondo”, sottolinea L’Equipe parlando del possibile approdo di Zidane sulla panchina della Francia. “L’entourage del capo della federazione riferisce che «è troppo presto» per decidere (e soprattutto per renderlo noto), ma assicura «che la Fff sarà pronta quando arriverà il momento»”, si legge.

L’Equipe ricorda anche le parole al miele recentemente rilasciate dal presidente della Federazione per Zidane e scrive: “Zizou non sembra certo avere molta concorrenza. Anche se a Diallo piace Thierry Henry”. Il giornale francese conclude infine riportando le parole di un confidente e quelle dell’ex numero 10: “«Zidane sa tutto, ma le informazioni gli arrivano più di quanto lui le cerchi. Sa che i giocatori sognano di lavorare con lui», ha confidato un amico di Zizou. Lo stresso Zidane non ha mai nascosto la sua volontà di ricoprire, un giorno, questo ruolo: «Sarebbe un sogno», aveva detto durante un evento Adidas nello scorso maggio. Il sogno, tra un anno, potrebbe essere realtà”.