Come nel 2023, 500 tifosi dell’Eintracht sono già partiti per Napoli (La Bild)

L'Eintracht minimizza la situazione da giorni e gli italiani al momento condividono questa opinione. Però il club di Francoforte ha già predisposto l'assistenza legale in loco in caso di emergenza.

Non si placano le polemiche, in Germania, per il divieto di trasferta a Napoli dei tifosi dell’Eintracht per la gara di questa sera al Maradona. La Bild scrive:

“Già lunedì, i tifosi dell’Eintracht Francoforte sono stati sottoposti a controlli più approfonditi da parte della Polizia Federale tedesca all’aeroporto di Francoforte. In Italia, gli agenti erano presenti anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e al confine con la Germania, effettuando controlli di passaporti e identità. L’obiettivo: impedire ai tifosi dell’Eintracht di entrare a Napoli. A tal fine, l’accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone è stato sospeso per due giorni. Il settore ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona è stato occupato da gruppi scolastici. Gli italiani hanno descritto l’accaduto come un “gesto di sicurezza e sportività””.

Il problema è rappresentato dei precedenti rappresentati dalla guerriglia che si scatenò nel 2023. Anche all’epoca ci fu il divieto di trasferta e, oggi come allora, i tedeschi si preparano a non rispettarlo.

SecondoLa Bild, “circa 500 tifosi del Francoforte intendono ancora recarsi a Napoli per protestare contro i divieti imposti dalle autorità italiane. Il gruppo sarebbe già partito insieme per Heidenheim e da lì avrebbe proseguito il viaggio.

L’Eintracht Francoforte minimizza la situazione da giorni. A quanto pare, quasi nessun tifoso organizzato si mette in viaggio per paura degli ultras del Napoli, della polizia e delle loro azioni. Gli italiani al momento condividono questa opinione. Tuttavia, questo probabilmente non vale per i tifosi più accaniti, anche se arresti e persino la prigione sono una possibilità”.

Il quotidiano tedesco precisa che “il club di Francoforte ha già predisposto l’assistenza legale in loco in caso di emergenza”