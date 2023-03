“Molti tifosi dell’Eintracht saranno a Napoli nonostante il divieto” (Bild)

Il quotidiano tedesco lancia l’allarme che alcuni gruppi di tifo organizzato tedesco si incontreranno con gli ultras dell’Atalanta, loro amici, a Bergamo

Si è creato un vero e proprio caso intorno alla partita di Champions tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte in programma per mercoledì 15 marzo. La decisione del Ministero dell’interno di vietare la trasferta ai tifosi tedeschi ha sollevato le critiche da parte del club della Bundesliga, dove Philipp Reschke, consigliere d’amministrazione del Francoforte ha detto «Non riceviamo biglietti perché il Napoli non è autorizzato a vendercene. È un evento unico e per la prima volta nel calcio europeo per club”, ha dichiarato Philipp Reschke. «È una giornata triste per il calcio»

ma anche da parte di alcuni politici tedeschi con una lettera inviata all’ambasciatore italiano per sottolineare l’ingiustizia di questa decisione che potrebbe ledere lo spirito sportivo e anche creare un pericoloso precedente. “Caro Signor Ambasciatore, è con grande stupore e sgomento che ho letto il decreto del Ministero dell’Interno italiano contro il club SSC Napoli. Il divieto è una grave interferenza nella competizione sportiva e nella cultura dei tifosi dell’Eintracht Francoforte e del calcio in generale”

La decisione è stata presa dal Viminale dopo il consulto con l’Osservatorio secondo cui la gara è ad altissimo rischio di incidenti e di scontri tra i tifosi.

Questa mattina però il quotidiano tedesco Bild lancia l’allarme: “Molti tifosi dell’Eintracht saranno a Napoli nonostante il divieto di ingresso allo stadio”. Ebbene sì, alcuni gruppi organizzati della tifoseria dell’Eintracht verranno comunque in‘Italia, dove si incontreranno con gli ultras dell’Atalanta, loro amici, a Bergamo. Quindi gli incidenti potrebbero ancora verificarsi…

