Arthur Atta nel mirino del Napoli: uno scout azzurro presente all’Olimpico durante Roma-Udinese (Schira)

Nonostante siamo solo a novembre, è sempre tempo di calciomercato in casa Napoli. L’infortunio di De Bruyne e la partenza di Anguissa per la coppa d’Africa rendono necessario un intervento volto a rafforzare la mediana azzurra. Oltre al già citato Mainoo, Manna ha messo nel mirino un astro nascente della Serie A: Arthur Atta.

Napoli su Atta: i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, uno scout del club partenopeo era presente domenica scorsa allo Stadio Olimpico per seguire da vicino Arthur Atta, centrocampista classe 2003 dell’Udinese, impegnato nella sfida contro la Roma.

Mainoo non sarà l’unico rinforzo a centrocampo, durante la sosta ci sarà un confronto tra Conte e il club (Fabrizio Romano)

Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha commentato lo sfogo odierno di Antonio Conte e le prospettive future del Napoli.

Ecco le parole di Fabrizio Romano:

“In questa partita emerge dal Napoli ancora una volta l’insofferenza di Antonio Conte. Al di là della prestazione, che non sta a me giudicare, bisogna considerare anche il discorso che Conte ha fatto subito dopo il match. L’allenatore era molto arrabbiato, ma conoscendo Conte non si tratta di drammi o tragedie eccessive: soffre particolarmente le sconfitte e le prestazioni in cui la sua squadra non sembra tale. Per un allenatore che mette anima, corpo e testa nella squadra, vedere un Napoli che non rispecchia il suo lavoro è qualcosa di inaccettabile, e Conte storicamente ha sempre reagito con intensità in situazioni simili.

“Da qui nasce il suo sfogo, ma ci sarà un confronto diretto tra Conte e la dirigenza del Napoli. Nei giorni di sosta della Serie A si terranno dialoghi volti a calmare le acque. Quando Conte parla di riuscire a entrare nella testa dei calciatori, questo sarà uno dei temi affrontati anche in ottica mercato. Il Napoli ha perso De Bruyne per infortunio, perderà Anguissa per la Coppa d’Africa e sarà necessario intervenire soprattutto a centrocampo.”

“Ci saranno diversi punti da discutere e confronti da fare per capire la direzione da prendere, soprattutto sul mercato. Conte ha sottolineato nelle scorse settimane come il Napoli abbia integrato molti giocatori diversi nel motore della squadra; a gennaio sarà fondamentale avere un mercato mirato. Il Napoli di oggi è diverso da quello che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione”