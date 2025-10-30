Zola: «A Pisa nel 1991 Maradona indossò la 9, per fammi giocare con la numero 10»

Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni. Per celebrare il suo compleanno e onorarne la memoria, l’Associazione Napoli Legends ha realizzato una speciale raccolta di auguri e ricordi, alla quale hanno partecipato molti ex compagni di squadra dell’argentino. Tra questi, il leggendario Gianfranco Zola.

Il messaggio di Zola

«Questo piccolo messaggio è per ricordare il compleanno di un carissimo amico e di una grandissima persona che per me è stata molto importante, Diego Maradona. Mi hanno chiesto di raccontare un aneddoto, e quello che mi è venuto subito in mente è quando giocammo a Pisa, nel febbraio del 1991: Diego volle indossare la maglia numero 9, lasciandomi la possibilità di giocare con la numero 10. Quel gesto significò davvero tanto per me, perché mi diede ancora più fiducia e convinzione in quello che stavo facendo. È stato un atto di grande generosità e una testimonianza ulteriore della grandezza di Diego, che oltre a essere un campione straordinario era anche un uomo meraviglioso. Grazie, ci manchi tanto, Diego».

Un messaggio da brividi, quello di Magic Box, che ricorda quanto Diego – prima di essere un calciatore sublime – fosse un uomo dal cuore d’oro. Ancora oggi, sapere che due leggende di questo calibro hanno indossato la maglia del Napoli è fonte di smisurato orgoglio.