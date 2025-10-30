El Clarin celebra i 65 anni di Maradona. Troglio: «dalla casa di Napoli uscivamo con Diego nel bagagliaio»

E’ un ricordo intimo quello che El Clarin dedica a Diego Armando Maradona in occasione dei suoi 65 anni. Nessuna firma celebre, nessun aneddoto di vip. Solo tanti stralci di vita vissuta da Diego tra ex giocatori e allenatori oppure episodi in cui le persone comuni hanno manifestato la loro vicinanza. Eccone una serie:

Pablo Vico, l’allenatore che guardava Diego invece della sua squadra giocare

“Oh! Ero così vicino a Diego. Ma poiché non sono una persona che ama le star, non gli ho chiesto una foto. Era allo stadio di Tristán Suárez. Era un caro amico di Gastón Granados (il presidente del club) e andò a vedere giocare Suárez-Bron. Io ero lì, ad allenare la partita, e lui era sugli spalti. Continuavo a guardarlo, a guardarlo costantemente, e pensavo: ‘Non posso credere di essere così vicino’. Tutti gli chiedevano foto e io pensavo: ‘No, non gli chiedo niente, non lo disturberò’, ma continuavo a guardarlo, più che la partita. Oggi mi pento di non aver avuto quella foto con lui. Almeno mi sono tatuato la sua firma “, dice l’amato allenatore Pablo Vico , ricordando il giorno in cui è stato più vicino a Diego Maradona, che avrebbe compiuto 65 anni questo giovedì. Quel giorno, la squadra del “Bigotón” perse, ma lui non ricorda molti momenti della partita perché passò la maggior parte dei 90 minuti a guardare l’area dove Maradona sedeva due metri sopra di lui, dando istruzioni agli avversari.

Adrián González, il difensore che ne tatuò la mano

Adrián González era più vicino a Diego di quanto non lo fosse stato in tutta la sua carriera calcistica. Condividevano lunghe conversazioni dopo cena e, durante una di queste, finì per tracciare la mano sinistra di Maradona sull’addome di qualcuno, che in seguito se la sarebbe fatta tatuare, insieme alla frase “la mano di Dio ” . Il “modello” non lasciò andare il sigaro nella mano libera e non si mosse dalla poltrona mentre l’altra mano veniva copiata. Con un pennarello a punta larga, l’ex difensore di San Lorenzo, Banfield e Colón, tra gli altri club, aveva già tracciato il pollice e l’indice e stava terminando il medio quando Maradona si alzò e zittì la sala con un grido.

“Cosa stai facendo, idiota? Mi stai dipingendo tutta la mano!” urlò a Loco, che non poté far altro che scusarsi e prepararsi a spiegare. Il silenzio opprimente aleggiava nell’aria. Diego, arrabbiato, era come un terremoto. “Diego, è un pennarello largo, quindi quando ti segno la pancia, ti finisce un po’ d’inchiostro sulla mano. Ma con un po’ di alcol viene via “, disse González, “No, sto solo scherzando, è uno scherzo, dai, dai”, concluse Maradona, soffiando una grande nuvola di fumo che rinfrescò l’atmosfera, che celebrava lo scherzo come uno sfogo dalla frustrazione.

Robert Carmona, l’uruguaiano che preferiva giocare contro Maradona nelle amichevoli

Un giorno, il destino lo mise in una partita inaspettata con Maradona come attrazione principale in un country club. “Tutti volevano giocare nella sua squadra, immagina. Anch’io, ma ero più intelligente e giocavo contro di lui. Perché se giocavo per lui, non avrei toccato la palla, tutti gliela avrebbero passata. E poi, immagina l’imbarazzo se lui ti avesse segnato e tu ti fossi reso ridicolo davanti al maestro. ‘No, lo affronto io’, dissi”, spiega Carmona.

“Non si trattava di giocare contro di lui per sfidarlo, ma per farmi vedere . Sono sempre stato un giocatore mediocre, e sono abituato a darmi da fare e cercare di sfruttare qualsiasi opportunità mi si presenti. Si trattava di aspettare il mio momento, cercando di marcarlo… E poi, guarda caso, mi arriva una palla e Diego inizia a pressarmi. È la mia occasione! Gli faccio una finta, lo porto sulla fascia destra, a ridosso della linea laterale, e proprio lì, proprio come faceva lui, tiro una rabona per passare”, spiega con precisione. Più tardi a pranzo mi ha battezzato con quel soprannome e nessuno mi ha mai più chiamato uruguaiano. Maradona ha aperto bocca e tutti hanno automaticamente smesso di fare quello che stavano facendo per guardarlo e ascoltare. ‘Mi passi il sale… Rabona?’ ha detto, e per molte persone in Argentina è ancora il mio soprannome”, dice Carmona, l’onnipresente.

Juan Martín Hernández e il piede fatato del rugby

Alla Coppa del Mondo di rugby del 2007, l’Argentina ottenne uno storico terzo posto e l’immaginario popolare unì eloquentemente rugby e calcio. Dagli spalti, si intonava il tipico “Maradó, Maradó” per Juan Martín Hernández, celebrando la sua magia con i piedi: drop goal, calci piazzati, trasformazioni e respinte magistrali. Fu nominato Giocatore dell’Anno del Rugby Mondiale e dimostrò molte delle abilità fondamentali che lo avrebbero portato anni dopo nella Rugby Hall of Fame. “Congratulazioni Juani”, sentì Hernández dall’altra parte del telefono, lo stesso giorno in cui stava tornando da Buenos Aires in Francia, il paese in cui giocava a livello professionistico. “Quando ho capito che era lui, sono rimasto senza parole, e credo sia stato per via del nervosismo che l’ho corretto dopo che si era congratulato con me per il mio tiro mancino. ‘Sono destro, Diego’, gli ho detto, e volevo morire quando me lo sono sentito dire”, ricorda Hernández, che era conosciuto come ‘il mago’ per un motivo. “Non importa, sei bravo con entrambi i piedi “, disse Maradona.

Pedro Troglio e i Natali al Napoli con la famiglia di Maradona

“Lasciavo casa sua sul sedile del passeggero, Claudia (Villafañe) al volante e Diego nel bagagliaio. Facevamo qualche chilometro e quando eravamo sicuri che non ci fossero paparazzi, ci fermavamo e lui saliva con noi”, spiega Pedro Troglio , vicecampione del Mondo del 1990 e ora allenatore del Banfield. “Diego è nato come il mio idolo, poi è diventato mio compagno di squadra e alla fine è diventato mio amico . Trascorrevo il Natale a casa di Diego a Napoli. Claudia chiamava e diceva: ‘Vieni’. Viaggiavo a 200 chilometri da Roma, perché giocavo nella Lazio, per festeggiare i compleanni di Claudia, Dalma e Diego. Arrivava il Natale e c’ero anch’io. Ma anche se eravamo lì con la famiglia, non riuscivo mai a capire davvero cosa stesse succedendo: continuavo a dire: ‘Guarda dove sono’… Non ci potevo credere”, spiega Troglio, che ricorda il Natale del 1990 come la continuazione del racconto di Luis Landriscina. “Quel Natale, credo sia stato l’ultimo che abbiamo trascorso lì. Abbiamo finito di mangiare e lui raccontava barzellette fino alle 7 del mattino. Lo ricordo come se fosse ieri, seduto su una poltrona, che era molto bassa, e ha iniziato a raccontare barzellette, a chiacchierare, e ridevamo tutti. Claudia, Tota, suo padre, la famiglia. (Guillermo) Coppola… Ho conosciuto un essere umano eccezionale, un amico per i suoi amici, disponibile, caritatevole. Per me, lui e tutta la sua famiglia erano un vero personaggio”, dice Troglio, rivelando un dettaglio intimo. “Bisogna avere un bel coraggio, eh: dalle quattro del mattino alle sette, a sbellicarsi dalle risate . ”

“Non posso mettere la maglietta nei pantalonicini, si vede la pancia”

Il 9 giugno 1997, la Croce Rossa organizzò un’amichevole tra Estudiantes e Gimnasia, con la particolarità che Diego avrebbe giocato un tempo per ciascuna squadra. Lo stadio era gremito e, sebbene molti anni dopo Maradona avesse scelto una zona di La Plata per diventare allenatore, all’epoca era una novità. Diego Maradona e l’arbitro Florencia Romano, nell’amichevole di beneficenza tra Gimnasia e Estudiantes de La Plata del 1995.Diego Maradona e l’arbitro Florencia Romano, nell’amichevole di beneficenza tra Gimnasia e Estudiantes de La Plata del 1995. All’epoca, Florencia Romano era l’unica arbitra donna e stava lottando per ottenere il riconoscimento e la possibilità di dirigere in Prima Divisione. Fu scelta, e le telecamere si divisero tra Maradona e l’insolita immagine della signora in nero: una donna che arbitrava uomini, qualcosa di impensabile per l’allora presidente dell’Afa (la Federcalcio argentina) Julio Grondona . “Per favore, infila la maglietta nei pantaloncini “, ordinò Romano a Maradona, affermando la sua autorità fin dall’inizio, con l’intenzione di attenersi rigorosamente alle regole, nonostante si trattasse di un’amichevole. Maradona, tuttavia, non si sistemò mai la maglia del Gimnasia. “‘No, se infilo la maglietta dentro si vede troppo la pancia’ – rispose Maradona – ah ah! È stato un piacere averlo allenato. Mio padre, Tomás, mi disse quel giorno: ti ho visto allenare Diego, ora posso morire in pace”, riassume Romano, la prima donna ad allenare Maradona su un campo… o almeno a provarci.