Non ricordiamo una squadra di Conte umiliata in questo modo. Il Napoli non rispondeva più ai suoi comandi e forse lui non aveva più voglia di comandare

Napoli, il 6-2 dal Psv somiglia al 5-0 subito dall’Inter col Psg: almeno quella era una finale di Champions (Gazzetta)

Anche la Gazzetta, ovviamente, si occupa del disastro Napoli che è naufragato in casa del Psv per 6-2. La Gazza paragona la sconfitta al 5-0 con cui l’Inter è stata mortificata dal Psg in finale di Champions.

Scrive la Gazzetta con Sebastiano Vernazza:

II Napoli campione d’Italia umiliato dal Psv Eindhoven campione d’Olanda. Siamo nei dintorni del 5-0 subito dall’Inter contro il Psg, con la macro-differenza del contesto: quella era una finale di Champions, questa una partita della prima fase, e neppure impossibile nelle analisi della vigilia. Il 6-2 costringe ad abbassare l’asticella, da oggi il Napoli correrà per acchiappare i playoff, altro che ottavi diretti. Non abbiamo memoria di una squadra di Antonio Conte dominata e umiliata in questo modo.

La ripresa è stata una mattanza, il Psv di reti avrebbe potuto inanellarne dieci. Nel Napoli è saltato ogni equilibrio, è mancata pure la voglia di lottare, tanto che viene da chiedersi che diavolo sia successo. Il Napoli non rispondeva più ai comandi di Conte e forse lo stesso Conte non aveva più voglia di comandare davanti a tanto scempio.

Condò: «Il Napoli sta ripetendo le stesse dinamiche dell’anno dopo Spalletti. Conte è l’argine»

Nel salotto di Sky si commentano le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la brutta sconfitta contro il Psv in Champions.

Boban: «È evidente che la difesa è in grandissima difficoltà e i centrocampisti non pressano quasi mai. Ci vogliono due centrocampisti super difensivi. Anguissa, che è quello che deve soffrire, non ce la fa più e si stacca tutto. Oggi si vedeva De Bruyne che camminava e McTominay che va in mezzo, sono situazioni che poi paghi e ce ne sono mille»

Condò: «In questo momento Conte è l’argine che separa il Napoli da quello che è successo due anni fa dopo Spalletti. Invece Conte è rimasto e metterà argine perché l’atteggiamento era lo stesso che alla prima cosa che non va bene la squadra molla»

Di Lorenzo a Sky:

«Una brutta figura che abbiamo fatto stasera, bisogna analizzarla bene, non lasciarla andare via così, capire le motivazioni. Dobbiamo parlarne nello spogliatoio, c’è da capire bene le motivazioni, brutta serata, è andato tutto storto».

«Siamo fragili in questo momento. L‘anno scorso avevamo la sensazione di essere granitici, solidi, abbiamo perso un po’ di compattezza, di equilibrio. È vero che stiamo cercando di proporre qualcosa di diverso avanti ma abbiamo preso gol che che non si possono prendere a questo livello. Dobbiamo fare un bagno d’umiltà tutti quanti, riflettere tutti quanti e analizzare».