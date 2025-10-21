Di Lorenzo: «siamo fragili in questo momento, presi gol che non possiamo prendere. Serve un bagno d’umiltà»

A Sky Sport: «È vero che stiamo cercando di proporre qualcosa di diverso avanti ma abbiamo preso gol che che non si possono prendere a questo livello»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo Psv-Napoli 6-2.

Le parole di Di Lorenzo

«Una brutta figura che abbiamo fatto stasera, bisogna analizzarla bene, non lasciarla andare via così, capire le motivazioni. Dobbiamo parlarne nello spogliatoio, c’è da capire bene le motivazioni, brutta serata, è andato tutto storto».

«Siamo fragili in questo momento. L‘anno scorso avevamo la sensazione di essere granitici, solidi, abbiamo perso un po’ di compattezza, di equilibrio. È vero che stiamo cercando di proporre qualcosa di diverso avanti ma abbiamo preso gol che che non si possono prendere a questo livello. Dobbiamo fare un bagno d’umiltà tutti quanti, riflettere tutti quanti e analizzare».

Ghoulam: si è persa la personalità, la cazzimma.

Di Lorenzo: «Già dall’inizio andava così, non è cambiata sul 3-1 , già dall’inizio. Abbiamo preso gol che non si possono prendere, abbiamo perso compattezza, cazzimma, la voglia di non prendere gol. La sensazione è che gli altri possano farci male durante la partita, a questo livello della Champions gli errori li paghi. Dobbiamo ritornare ad avere voglia di stare insieme, di essere compatti. La analizzeremo bene la partita, tante volte sconfitte così grosse possono far bene da una parte, possiamo trarre qualcosa di importante da questo risultato».

«Alla prima disattenzione prendiamo gol. Dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere, dispiace per i tifosi, fare queste brutte figure in primis noi ma la gente di Napoli non se lo merita».