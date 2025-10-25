L’obiettivo è non dare punti di riferimento all'Inter: Neres può allargarsi a sinistra e lasciare spazio sia a De Bruyne che agli inserimenti di McTominay

Hojlund non recupera, Lucca bocciato, Conte se la gioca con Neres falso nueve (Repubblica)

Napoli-Inter è l’ennesima prova d’emergenza per il Napoli e per Conte. La squadra è falcidiata dagli infortuni. Gli ultimi due, in ordine di tempo, sono Hojlund che è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e Meret che si è rotto il piede.

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive che il Napoli giocherà con Neres falso nueve:

Un inedito per il match di stasera contro l’Inter. Perché senza Hojlund, Conte cambia il centravanti. Lucca dovrebbe cominciare in panchina dopo le brutte prove con Torino e Psv Eindhoven (dove è stato anche espulso). Il condottiero azzurro ha una tentazione intrigante per provare a mettere in difficoltà il trio difensivo dell’Inter. Giocherà Neres davanti. L’obiettivo è non dare punti di riferimento ai nerazzurri: il brasiliano può allargarsi a sinistra e lasciare spazio sia a De Bruyne (provato falso nueve già alla vigilia della sfida di Champions) che agli inserimenti di McTominay. Il piano è questo, poi ovviamente andrà applicato nel miglior dei modi al Maradona per cancellare la disfatta in Olanda e rilanciarsi con una prestazione convincente. Non cambierà il copione tattico, giocano i quattro centrocampisti: oltre a KDB e McTominay, toccherà pure ad Anguissa e Gilmour.

Hojlund sì, Hojlund no. Questo il dilemma degli ultimi giorni. Il Napoli e soprattutto speravano di recuperare l’attaccante danese per la sfida di sabato contro l’Inter. Nell’allenamento di questa mattina per lui ancora differenziato, come aveva detto Massimo Ugolini a Sky Sport, spiegando che c’era ancora l’incognita sul suo recupero.

L'alternativa scontata è Lorenzo Lucca: l'attaccante prelevato dall'Udinese, però, è reduce da due prestazioni negative contro Torino e Psv, dove ha anche rimediato un'espulsione per proteste, e non è affatto sicuro di essere riconfermato. Conte ha grande stima di Ambrosino che sembra però più una possibilità in corso d'opera.