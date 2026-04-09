Spalletti rinnoverà con la Juventus fino al 2028

Luciano Spalletti rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al 2028 a prescindere dalla qualificazione in Champions per la prossima stagione. La fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il tecnico, inoltre, vedrà anche un aumento del suo stipendio annuale.

Il rinnovo di Spalletti

La Gazzetta dello Sport scrive:

La Juventus bussa alla porta di Luciano Spalletti e gli fa sapere che alla Continassa hanno intenzione di anticipare i tempi. Tradotto: finire dentro alle prime quattro in campionato non è più dirimente per rinnovare il contratto in scadenza a giugno perché c’è la volontà di guardare oltre e di dare vita ad un progetto fino al 2028. Luciano fa melina, la Juventus aspetta, domani la fumata bianca o, forse, già oggi se gli ultimissimi tecnicismi troveranno la loro collocazione: forza dell’empatia, del gioco, della curiosità e della partecipazione di chi osserva il nuovo corso da vicino o con gli occhi del tifoso. Spalletti va oltre i risultati, dunque. Il prolungamento dell’accordo in scadenza viene formalizzato senza avere la certezza di un posto nella prossima Champions League e in una stagione dove le coppe non hanno più motivo di essere. E, allora? L’ex ct azzurro ha vinto la scommessa, per certi versi, più difficile: ricreare entusiasmo in un ambiente che le ultime rivoluzioni avevano mandato in confusione.

Spalletti sa che l’anno prossimo comincerà un’avventura diversa, più profonda: puntare allo scudetto sarà un obiettivo non più legato alla storia bianconera, ma un traguardo da raggiungere. Lo scorso 30 ottobre, stretta di mano per otto mesi, circa tre i milioni di stipendio. Accettando il rinnovo, l’ex ct azzurro ha chiesto chiarezza sugli obiettivi e sulle modalità per provare a raggiungerli: la sintonia con la proprietà e la dirigenza è nei fatti. Lucio vedrà il suo ingaggio salire oltre i cinque milioni a stagione con la possibilità di guadagnarne sei grazie ai bonus e sarà così fino al giugno del 2028.