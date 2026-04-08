I Conte, i Repesa, sono altra cosa rispetto alla nouvelle vague
Per allenare la generazione Z c'è bisogno di portatori di leadership, autorevolezza e quel pizzico di "huevos", molto più che delle heat map. È dura sostituire Conte
I Conte, i Repesa, sono altra cosa rispetto alla nouvelle vague
Ha ragione il Napolista quando dice che vi sarebbe un Napoli anche dopo Antonio Conte. Ma non sarebbe un Napoli competitivo, forte, credibile. Sarebbe un Napoli senz’anima. Senza cuore. Aggrappato a una difesa alta come la sfurmatura di Vincenzo Italiano e che metterebbe insieme ben poco carattere. Se ne facciano una ragione i giochisti innamorati di un allenatore che in cinque anni di serie A non è mai arrivato oltre il settimo posto. E non è una questione di rosa. Il black out cognitivo, causato dalla troppa nzogna nei casatielli, fa immaginare che una squadra di calcio la possa allenare (quasi) chiunque. Basta avere ingollato pagine e pagine di “heatmap”, aver mandato a memoria ettolitri di XG ed ovviamente avere un corposo “gamebook”, ad un paio di amici “match analyst”, oltre che una vagonata di schemi da far mandare a memoria agli sventurati calciatori. Purtroppo non è cosi. Nel calcio non ci vogliono (solo) fior di professionisti, dalla panchina allo staff sanitario, ma anche un allenatore in grado di fare una sintesi, sapere di avere il dato, ma avere la capacità di capire che tutti quei dati sono utili, ma solo se finalizzati all’estaltazione dell’essere umano e della propria capacità creativa, fisica, atletica e caratteriale. Anche chi crede di essere un novello San Francesco capace di parlare con la Generazione Z, alla fine deve rassegnarsi e dopo quattro sconfitte consecutive porta tutti in ritiro. In perfetto stile Don Antonio Sibilia. Altro che generazione Z, comunicazione validante e tutte le dabbenaggini che siamo costretti ad ascoltare. Nel calcio contano i risultati.