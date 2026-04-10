Di Lorenzo dovrebbe rientrare contro la Lazio
Il Cormezz: "Anche Rrahmani dovrebbe rientrare per il match di sabato 18 aprile"
Ciro Troise fa il punto sui rientri di Giovanni Di Lorenzo ed Amir Rrahmani, pilastri difensivi del Napoli di Conte.
Napoli, il punto sul rientro di Di Lorenzo
Si legge sul Corriere del Mezzogiorno:
Di Lorenzo e Rrahmani dovrebbero rientrare contro la Lazio. Conte ha alternato la soluzione con Beukema sul centro-destra a quella con i tre mancini, che sembra offrirgli maggiori garanzie.
Questa è stata la scelta d’emergenza a gara in corso contro la Fiorentina, dopo l’infortunio di Di Lorenzo, e poi dal primo minuto contro Torino e Milan, quando aveva a disposizione anche Juan Jesus.
Ci sono ancora due giorni per valutare le scelte più opportune e preparare la missione Parma, con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter, impegnata in casa contro il Como.