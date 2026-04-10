Mediano, trequartista e anche falso 9: Scott McTominay è sempre l’uomo in più del Napoli

Corsport: "È il primatista della rosa per minuti giocati in totale in tutte le competizioni, 3.071. Conte non fa mai a meno di Scott se non è obbligato"

Scott McTominay, l’instancabile uomo in più di questo Napoli. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

McTominay, un jolly instancabile

Si legge sul Corriere:

Scott McJolly, al secolo McTominay, è il trasformista del Napoli. In questa stagione, in linea con quanto era già accaduto un anno fa, ha fatto la mezzala e anche l’esterno sinistro nel 4-3-3, e poi nel 3-42-1 il mediano, il trequartista e finanche il falso nove nella parte finale della partita di lunedì contro il Milan.

Conte lo ha schierato ovunque dal centrocampo in su. Non fa mai a meno di Scott se non è obbligato: finora ha giocato 37 partite su 43, saltandone sei per infortunio.

In sintesi: quando è stato a disposizione non è mai stato risparmiato. Numeri: 34 le partite da titolare, di cui 24 in campionato. Con due dati indicativi: è il primatista della rosa per minuti giocati in totale in tutte le competizioni, 3.071; e con 2.163 è il secondo alle spalle di Hojlund per quel che riguarda il campionato (2.185 per il centravanti).

Scott e Rasmus sono anche i cannonieri principe della squadra, sia in campionato sia in generale: comanda Hojlund con 14 reti in totale e 10 in Serie A, e a seguire c’è McTominay con 11 e 7.