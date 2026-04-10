Parma-Napoli, le scelte di Conte: possibile maglia da titolare per Alisson
La Gazzetta: "Hojlund sta recuperando dall’influenza: il tempo gioca a suo favore e due giorni possono bastare per consegnargli di nuovo una maglia da titolare"
La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, svela le possibili scelte di Conte su Alisson e Hojlund in vista di Parma–Napoli.
Parma-Napoli: Alisson e Hojlund tornano titolari
Sta bene, anzi benissimo, e rappresenta l’opzione più interessante alla vigilia, che entrerà nel vivo soprattutto con le prove di oggi. Il Napoli visto contro il Milan sembra orientato a riproporsi anche per tentare la sesta vittoria consecutiva a Parma, con Scott McTominay centrale al fianco di Stanislav Lobotka e il brasiliano pronto a muoversi tra le linee, dove può fare male alle difese schierate.
Poi le solite valutazioni: la difesa, quella dei tre mancini, non richiede interventi dopo aver fronteggiato con naturalezza il Milan. Al massimo una chance potrebbe averla Politano, che sulla corsia di destra permetterebbe a Gutierrez di esprimersi al meglio sulla fascia sinistra. Davanti, inevitabile il riferimento a Rasmus Hojlund, che sta recuperando dall’influenza: il tempo gioca a suo favore e due giorni possono bastare per consegnargli di nuovo una maglia da titolare.