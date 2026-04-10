Alajbegovic fa gola: Napoli, Roma e Milan sul bosniaco da 25 milioni di euro

Gazzetta: "Il Leverkusen ha già esercitato la recompra di 8 milioni di euro. Il Napoli ci lavora da mesi". Corsport: "Due squadre gli hanno messo gli occhi addosso: Milan e Roma. L'estate di Alajbegovic si preannuncia caldissima"

Alajbegovic potrebbe scatenare una vera e propria asta tra le big italiane. Il punto di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Alajbegovic piace a tutti

La Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

“Il Napoli è al lavoro da mesi e adesso vuole provare a stringere il prima possibile, per evitare pericolosissime aste. Un anno fa, il Salisburgo ha fatto il colpaccio, acquistandolo dal Leverkusen per appena due milioni di euro.

Il Bayer, però, era convintissimo delle sue qualità e lo ha lasciato andare solo per dargli la possibilità di giocare titolare in prima squadra con costanza. E mantenendo un diritto di riacquisto da 8 milioni, già esercitato. Alajbegovic oggi vale almeno il doppio, se non il triplo. E prenderlo a 20-25 milioni può essere ancora un grande affare. Giovanissimo, ma dal talento cristallino e dalla personalità smisurata, Kerim ha tutto ciò che serve per far innamorare il Maradona. E insieme ad Alisson e Hojlund formerebbe un tridente da sogno.”

Una concorrenza spietata

Il Corriere dello Sport, con Antonello Gioia:

È, d’altronde, uno di quei talenti da non lasciarsi scappare, da prendere prima che diventino eccessivamente costosi per le casse delle squadre italiane: a poco più di 15 milioni di euro, il classe 2007 è appetibile per molte formazioni. Due, in particolare, gli hanno messo gli occhi addosso e hanno concretamente iniziato a sondare il terreno con l’entourage: Milan e Roma. L’estate di Alajbegovic si preannuncia, dunque, già caldissima. E non solo per il Mondiale conquistato da protagonista.

Per questo motivo, il Milan sta lavorando per anticipare i tempi, cercando di lavorare con l’entourage del 19enne nato a Colonia per poi andare a parlare in maniera serrata con la dirigenza del Leverkusen.