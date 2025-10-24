Hojlund salta Napoli-Inter (Sky)

L'attaccante danese non ha ancora recuperato dall'affaticamento e non sarà a disposizione di Conte

Hojlund sì, Hojlund no. Questo il dilemma degli ultimi giorni. Il Napoli e soprattutto speravano di recuperare l’attaccante danese per la sfida di sabato contro l’Inter. Nell’allenamento di questa mattina per lui ancora differenziato, come aveva detto Massimo Ugolini a Sky Sport, spiegando che c’era ancora l’incognita sul suo recupero.

Arriva però la triste conferma. Il Napoli dovrà fare a meno di Hojlund contro l’Inter, l’attaccante danese non sarà a disposizione contro i nerazzurri. Ad annunciarlo è Sky Sport, con la seguente ultim’ora: “Hojlund non disponibile per la partita contro l’Inter. L’attaccante non recupera dall’affaticamento”

Dopo aver saltato le partite contro Torino in campionato e Psv in Champions League, l’attaccante danese resterà ancora fermo perché non ha recuperato dall’affaticamento.

L’alternativa scontata è Lorenzo Lucca: l’attaccante prelevato dall’Udinese, però, è reduce da due prestazioni negative contro Torino e Psv, dove ha anche rimediato un’espulsione per proteste, e non è affatto sicuro di essere riconfermato. Conte ha grande stima di Ambrosino che sembra però più una possibilità in corso d’opera. Non è esclusa, dunque, un’opzione diversa. Prima della trasferta di Eindhoven è stato provato Kevin De Bruyne come falso nueve, ma poi Kdb ha giocato in mediana. La candidatura del belga sicuramente resta in piedi, ma non sono da escludere Lang, ma soprattutto Neres, tentazione intrigante. L’obiettivo è non dare punti di riferimento al terzetto nerazzurro per consentire gli inserimenti di Kevin De Bruyne, Anguissa e Mc-Tominay, l’unico a salvarsi dalla disfatta di Champions con la doppietta realizzata contro il Psv.