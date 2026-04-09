Il Marsiglia si dà ai motori: due anni di studi di marketing per scopiazzare il logo della Volkswagen (capovolto)

Il nuovo stemma dell’Olympique Marsiglia è appena stato presentato, ma è già al centro dell’ironia sui social. Il motivo è facilissimo da intuire: assomiglia in modo incredibile al logo della Volkswagen, ma capovolto!

La famosa casa automobilistica tedesca non ha perso tempo e ha preso in giro la squadra francese con un post geniale su Instagram: “Amici marsigliesi, di solito le rovesciate si fanno in campo”. E poi, per non lasciare dubbi, ha aggiunto: “Siamo noi i primi ad avere questo logo”. Una battuta che ha fatto immediatamente il giro del web.

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Mentre su internet tutti ridono, in casa Marsiglia c’è molta meno allegria. Il nuovo presidente del club, Alban Juster, è dovuto intervenire per difendere la scelta dalle tantissime critiche ricevute.

Ecco cosa ha detto per giustificare il nuovo stemma:

“Questo logo è il culmine di 24 mesi di lavoro. Il club continua a evolversi. Abbiamo parlato della sede, delle infrastrutture, dello stadio, dell’aspetto sportivo… Questo logo ci permette di continuare a evolverci. Siamo in una fase in cui abbiamo sempre meno diritti televisivi. Oggi, uno dei nostri beni più importanti è il nostro marchio”

Insomma, il Marsiglia voleva solo rinnovarsi per guardare al futuro, ma per ora ha rimediato solo un gigantesco e divertentissimo sfottò.