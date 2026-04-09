Il calcio a pagamento in tv non reggerà a lungo (il Foglio)

Interessante articolo del Foglio sul modello sempre meno sostenibile del calcio a pagamento in tv. Non reggerà a lungo e non per la pirateria che non c”entra assolutamente nulla. Il pallone èè un’industria tecnicamente fallita.

Ecco alcuni stralci dell’articolo:

Il pallone europeo è un’industria multi-miliardaria. Che però poggia su una sola gamba, quella dei diritti tv, venduti a peso d’oro: sono circa 40 miliardi di euro, tra campionati e coppe, ogni 3 anni. Ma la torta, che per decenni è andata sempre crescendo, ora si sta rimpicciolendo: il rischio è che mandi in bancarotta il calcio, dove ormai da decenni i costi superano i ricavi.

Il modello commerciale si sarebbe poi diffuso in tutta Europa, per la gioia dei club medesimi e delle pay-tv. I diritti tv si sono rivelati la gallina dalle uova d’oro che fatto ricchissimo il calcio inglese, che l’anno scorso ha incassato quasi 8 miliardi di Euro e da solo vale il 25 per cento di tutto il giro d’affari del calcio europeo, e ha permesso ad altri campionati di sopravvivere (come l’indebitata Serie A che incassa quasi 3 miliardi). Ma questo bengodi sta per finire: a un recente “Football Summit” del Financial Times, è stato rivelato che i diritti tv, una torta in continua lievitazione da 30 anni che ha finora salvato i bilanci colabrodo dei club continentali, hanno invertito rotta: non crescono più, sono piatti. E se oggi coprono da soli oltre il 40% dei ricavi dei club (dato Morningstardbrs), nei prossimi anni quella percentuale si dimezzerà.

Il modello del calcio a pagamento è in una bolla speculativa (…). È un modello insostenibile perché non riesce più a scaricare i costi crescenti dei diritti sui clienti: in Gran Bretagna vedere tutte le partite della propria squadra costa a un tifoso 140 sterline al mese. In Italia non è molto diverso.

Andrea Traverso, responsabile della Ricerca della Uefa, ha ammesso che se si applicassero al calcio i parametri contabili rigorosi come si fa per le aziende, le 730 squadre europee avrebbero un buco complessivo di 8 miliardi di Euro: il pallone è di fatto già fallito.