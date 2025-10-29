La chiesa Maradoniana di Buenos Aires celebra i 65 anni di Diego: stasera i battesimi (El Clarin)
Gli organizzatori promettono spettacoli dal vivo, lotterie per tutti i partecipanti e, soprattutto, tanto materiale per ricordare Maradona.
Wikpedia scrive: La Iglesia Maradoniana (Chiesa di Maradona) è una religione fondata da Hernán Amez, Héctor Capomar, Alejandro Verón, Federico Canepa a Rosario, in Argentina.
La religione nacque il 30 ottobre 1998 (il giorno del trentottesimo compleanno di Maradona) nella città di Rosario quando due giornalisti argentini, Hernán Amez e Alejandro Verón, incominciarono per scherzo a festeggiare il giorno della nascita di Diego Maradona come se fosse il giorno di Natale. Ai due si aggiunse Héctor Capomar e, nell’anno successivo, Federico Canepa. Furono questi quattro a inventare (sempre in maniera goliardica) e a rendere pubblica nel 2001 la nuova religione, sancendo l’inizio dell’Era Maradoniana nel 1960 come “anno 0”: il 2024 è quindi considerato il 64 D.D. (Despues de Diego, Dopo Diego).
Questo “culto” peculiare conta oltre 820.000 seguaci iscritti in più di 60 paesi nel mondo e 600 città (in maggioranza in Argentina), tra i quali altri calciatori illustri come Ronaldinho, Michael Owen, Riquelme e Lionel Messi, altri personaggi famosi come Emanuel Ginóbili, nonché lo “scopritore” di Maradona, Francisco Cornejo. Lo stesso Maradona, a proposito dell’adorazione nei suoi confronti, ha dichiarato: «Ai fondatori di questo movimento e ai tifosi coinvolti, vi ringrazio di cuore per tenermi così presente nella vostra mente e nel vostro cuore. Grazie.»