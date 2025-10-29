La chiesa Maradoniana di Buenos Aires celebra i 65 anni di Diego: stasera i battesimi (El Clarin)

Domani, 30 ottobre, Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni. Sebbene la leggenda non sia più fisicamente presente in questo mondo, i suoi tifosi non lo hanno dimenticato e ogni 30 ottobre celebrano il suo compleanno e mantengono vivo il suo ricordo. La Chiesa Maradoniana, i suoi seguaci più devoti, festeggerà la seconda nascita del loro D10S. Ne scrive El Clarin

I festeggiamenti inizieranno mercoledì 29 alle 21:00 al Bar Lo del Diego (Av. Don Pedro de Mendoza 1859, CABA) con i “battesimi” dei tifosi di Diego che hanno prenotato i loro appuntamenti durante tutto l’anno. Seguiranno i matrimoni, suggellati dalla lettura di brani tratti dal libro “Yo soy el Diego”, la Bibbia della Chiesa. Alle 23:59, i festeggiamenti si concluderanno con uno spettacolo pirotecnico che proseguirà oltre la mezzanotte per dare il benvenuto al nuovo anno.

Gli organizzatori promettono spettacoli dal vivo, lotterie per tutti i partecipanti e, soprattutto, tanto materiale per ricordare Diego Maradona. La leggenda è scomparsa il 25 novembre 2020, ma per i suoi fan la sua eredità rimane più viva che mai. La chiesa ispirata a Diego Armando Maradona

Wikpedia scrive: La Iglesia Maradoniana (Chiesa di Maradona) è una religione fondata da Hernán Amez, Héctor Capomar, Alejandro Verón, Federico Canepa a Rosario, in Argentina.

La religione nacque il 30 ottobre 1998 (il giorno del trentottesimo compleanno di Maradona) nella città di Rosario quando due giornalisti argentini, Hernán Amez e Alejandro Verón, incominciarono per scherzo a festeggiare il giorno della nascita di Diego Maradona come se fosse il giorno di Natale. Ai due si aggiunse Héctor Capomar e, nell’anno successivo, Federico Canepa. Furono questi quattro a inventare (sempre in maniera goliardica) e a rendere pubblica nel 2001 la nuova religione, sancendo l’inizio dell’Era Maradoniana nel 1960 come “anno 0”: il 2024 è quindi considerato il 64 D.D. (Despues de Diego, Dopo Diego).

Questo “culto” peculiare conta oltre 820.000 seguaci iscritti in più di 60 paesi nel mondo e 600 città (in maggioranza in Argentina), tra i quali altri calciatori illustri come Ronaldinho, Michael Owen, Riquelme e Lionel Messi, altri personaggi famosi come Emanuel Ginóbili, nonché lo “scopritore” di Maradona, Francisco Cornejo. Lo stesso Maradona, a proposito dell’adorazione nei suoi confronti, ha dichiarato: «Ai fondatori di questo movimento e ai tifosi coinvolti, vi ringrazio di cuore per tenermi così presente nella vostra mente e nel vostro cuore. Grazie.»