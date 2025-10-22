Champions, perché il 6-2 di Eindhoven potrebbe aver inguaiato il Napoli

Il regolamento della nuova Champions attribuisce un ruolo chiave alla "differenza reti" accumulata nella fase a gironi (perciò ieri l'arbitro ha assegnato 4 minuti di recupero). E adesso, per gli azzurri, il discorso qualificazione si è complicato parecchio

Il regolamento della nuova Champions attribuisce un ruolo chiave alla “differenza reti” accumulata dalle varie squadre nelle otto partite della fase a gironi. Ed è questo il motivo per cui ieri sera – sul punteggio di 6-2 in favore del Psv – l’arbitro Daniel Siebert ha assegnato 4 minuti di recupero, nonostante gli olandesi avessero messo in Napoli alle corde da un bel po’ di tempo.

In campionato si sarebbe fischiato allo scoccare del 90′, in Europa ormai è diverso: e questo è un concetto chiaro. Ma quali sono, nel dettaglio, i criteri che definiscono la qualificazione alla fase successiva?

Champions, i criteri adottati in caso di arrivo a pari punti

Il regolamento della Champions League prevede che le prime 8 classificate (del girone unico) accedono direttamente agli ottavi; le squadre dal 9° al 24° posto agli spareggi; le ultime 12 eliminate. In caso di arrivo a pari punti, verranno valutati nell’ordine: differenza reti; gol segnati; gol segnati in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; migliore differenza reti complessiva delle 8 squadre affrontate; gol segnati in totale dalle 8 squadre affrontate; classifica disciplina; coefficiente club.

Considerata la distanza ravvicinata tra le squadre che probabilmente si proporrà al termine della fase a gironi (qui la classifica dello scorso anno), ecco perché il 6-2 incassato dagli azzurri potrebbe avere un peso specifico enorme.