L’ultima follia di Suarez, sputa su un addetto della squadra avversaria VIDEO

Quando imparerà la lezione? Dopo i ripetuti morsi (ricordiamo Chiellini e Ivanovic), ora ha cambiato formula con questo nuovo gesto.

L’aria di Miami non sembra aver calmato Suárez. A 38 anni, l’attaccante uruguaiano ha ancora una volta avuto un comportamento scorretto in campo. Dopo la partita tra Seattle Sounders e Inter Miami, Suárez ha perso la calma e ha sputato su un membro dello staff avversario.

Suárez si arrabbia e sputa contro un addetto della squadra rivale (Espn)

Espn scrive:

“L’attaccante dell’Inter Miami, Luis Suárez, sembrerebbe aver sputato su un membro dello staff dei Seattle Sounders dopo la sconfitta della sua squadra per 3-0 nella finale della Leagues Cup al Lumen Field domenica sera.

Gli animi si sono accesi al termine della partita, con le due squadre coinvolte in una spinta reciproca in campo dopo il fischio finale.

Quando le squadre hanno iniziato a dirigersi verso gli spogliatoi, una telecamera ha ripreso Suárez in un acceso confronto con un membro dello staff dei Sounders, e un video sui social media lo mostra mentre si inclina verso l’uomo e sembra sputargli in faccia.”

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀 🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Ora è a rischio sanzioni importanti (Rmc Sport)

Ovviamente non resterà impunito, riporta Rmc Sport: “Nonostante la presenza di Lionel Messi, l’Inter Miami è stata sconfitta dai loro avversari per 3-0. La sconfitta ha scatenato la frustrazione di Suárez. La Mls e la Leagues Cup potrebbero aprire presto un’inchiesta. L’uruguayano rischia sanzioni importanti, come sospensioni e multe, un copione che non è affatto nuovo per l’esperto protagonista di numerose controversie.”

Nonostante tutto, sembra non aver davvero imparato la lezione.