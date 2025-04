Suarez non ha perso il vizio del morso, stavolta la vittima è stata Jordi Alba (Video)

Marca racconta: durante una rissa nel match tra Inter Miami e Los Angeles Fc, l’ex centravanti del Barcellona credeva che la mano morsa fosse quella di un avversario.

Luis Suarez non ha perso il vizio dei morsi. Quello a Giorgio Chiellini rifilato al Mondiale 2014 nel match tra Uruguay e Italia gli costò quattro mesi di squalifica. Nel match tra Inter Miami e Los Angeles Fc, la vittima è stata Jordi Alba, suo compagno di squadra.

L’episodio è accaduto durante una rissa scatenata tra le due squadre. Marca racconta:

È emerso un video in cui sembra che Luis Suarez morda il suo compagno di squadra Jordi Alba sulla mano durante una rissa avvenuta all ’89esimo minuto della partita che l’Inter Miami ha vinto 3-1. La rissa è avvenuta dopo un fallo di Marlon Santos, calciatore del Los Angeles Fc, e nel mezzo di uno scambio di spinte l’uruguaiano Suarez morde la mano di Alba mentre il francese Olivier Giroud afferra il terzino spagnolo per il collo. L’ex centravanti di Barcellona e Atletico Madrid credeva che la mano del suo compagno di squadra fosse quella di un avversario.

Luis Suarez bite attempt on teammate Jordi Alba 👀

Ricordiamo che, oltre al morso a Chiellini, nel 2010 fu squalificato per sette partite per lo stesso gesto e quando militava nel Liverpool nel 2013 saltò 10 match.

