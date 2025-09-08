L’esonero di Mourinho «non è avvenuto per l’eliminazione in Champions, ma per come il Fenerbahce ha giocato»

Jose Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce e il presidente del club, Ali Koç, ne ha parlato per la prima volta alla stampa dopo l’accaduto per spiegare le motivazioni.

Il presidente del Fenerbahce: «Abbiamo esonerato Mourinho per come abbiamo giocato contro il Benfica»

Koç ha chiarito, come riportano le dichiarazioni del quotidiano Fanatik:

«Perché abbiamo licenziato Mourinho? Lo dirò per la prima volta. E’ stato un licenziamento doloroso. Avevamo una buona alchimia, la squadra girava bene. Portarlo qui è stato un enorme successo. Separarsi da qualcuno che è prima di tutto un amico è stato difficile. Il problema non è stato l’eliminazione col Benfica dalla Champions, ma è inaccettabile essere eliminati in questo modo. La partita mi ha dato la sensazione che stavamo continuando con lo stesso tipo di calcio dello scorso anno. Ci siamo separati da Mourinho perché crediamo che questa squadra debba giocare meglio».

Il presidente del Fenerbahce ha poi aggiunto:

«Conoscevamo il tipo di gioco di Mourinho, ma ci eravamo detti che dovevamo giocare mettendo più pressione alle altre squadre. Siamo abituati ad ottenere 99 punti con 99 gol fatti».

La scorsa stagione, infatti, il club è arrivato secondo ma con 84 punti e 90 gol fatti.

“Qualcuno del consiglio di amministrazione sembrerebbe essersi pentito di aver esonerato Josè Mourinho, esonerato dopo la sconfitta nei preliminari di Champions League con il Benfica. I tifosi vorrebbero il ritorno dello Special One e stanno attuando proteste social nei confronti della dirigenza. A oggi l’ipotesi non è presa in considerazione dal presidente Ali Koç. Luciano Spalletti al posto di Mourinho? Non s’ha da fare. Non allenerà il Fenerbahce, il club turco nelle ultime ore aveva provato a ingaggiare l’ex ct della nazionale italiana. Nella serata di ieri, giovedì, si è tenuto un vertice telefonico con Spalletti, che ha ringraziato ma ha rifiutato la proposta”.