Lo strano destino di Mourinho: amato dai tifosi, odiato dai padroni. Al Fenerbahce la piazza lo rivuole (Repubblica)

Nel cda qualcuno comincia a essere pentito di aver esonerato lo Special One. Il presidente per ora è irremovibile. Spalletti ha rifiutato

L’addio di José Mourinho con il Fenerbahce è stato alquanto turbolento. L’esonero non è piaciuto a nessuno, a partire dai stessi tifosi del club turco che hanno iniziato a protestare contro la dirigenza sui social. A tal punto che sembra che qualcuno all’interno della società si sia pentito di aver preso questa decisione. Anche perché c’è difficoltà nell’individuare un sostituto degno. Spalletti – ad esempio – ha rifiutato la proposta.

È strano il destino di Mourinho: odiato dai presidenti, è amato dai tifosi. Al Fenerbahce la stessa situazione della Roma.

I tifosi del Fenerbahce protestano perché rivogliono Mourinho

“Qualcuno del consiglio di amministrazione sembrerebbe essersi pentito di aver esonerato Josè Mourinho, esonerato dopo la sconfitta nei preliminari di Champions League con il Benfica. I tifosi vorrebbero il ritorno dello Special One e stanno attuando proteste social nei confronti della dirigenza. A oggi l’ipotesi non è presa in considerazione dal presidente Ali Koç”.

“Luciano Spalletti al posto di Mourinho? Non s’ha da fare. Non allenerà il Fenerbahce, il club turco nelle ultime ore aveva provato a ingaggiare l’ex ct della nazionale italiana. Nella serata di ieri, giovedì, si è tenuto un vertice telefonico con Spalletti, che ha ringraziato ma ha rifiutato la proposta. L’idea dell’allenatore di Certaldo è di rimanere ancora libero per aspettare, eventualmente qualche panchina italiana in corso d’opera”.

“Il Fenerbahce, che ha messo sul piatto della bilancia un contratto di 3 anni da 6 milioni di euro netti a stagione, ora continua a sondare altri allenatori. Sergio Conceiçao aspetta una risposta definitiva dopo i contatti intercorsi nelle passate settimane, Ange Postecoglou (ex Tottenham) ha rifiutato l’offerta al pari di Luciano Spalletti. Il consiglio d’amministrazione del Fenerbahce sta analizzando anche altri candidati tra cui Domenico Tedesco”.