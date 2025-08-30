Mourinho ha fatto di tutto per farsi cacciare. Del vicepresidente del Fenerbahce ha detto: «Non so chi sia»

Spor Arena: “è stato un crescendo di tensioni, aveva pregiudizi nei confronti dei calciatori turchi. Per il club, non è riuscito a migliorare alcun calciatore”

Il Daily Mail riporta quella che presenta come la “vera storia” celata dietro l’esonero di José Mourinho al Fenerbahce, a sua volta veicolata dal quotidiano turco Spor Arena. L’ex allenatore di Inter e Roma avrebbe fatto di tutto per inimicarsi la proprietà, giudicata innanzitutto lontana dal volere la squadra in Champions League con un mercato sempre scadente.

Svelata la storia celata sotto l’esonero di Mourinho, ha fatto di tutto per farsi cacciare (Daily Mail)

Ne parla così il Daily Mail:

“Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico venerdì, poco più di un anno dopo aver assunto la guida della squadra a Istanbul. La sconfitta contro il Benfica si è rivelata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Secondo il quotidiano turco Spor Arena, il rapporto tra Mourinho e il consiglio di amministrazione si è definitivamente interrotto dopo che le tensioni sono aumentate in seguito alla deludente stagione scorsa. Il giornale sostiene che l’uomo abbia sviluppato dei “pregiudizi” nei confronti dei giocatori locali […]

Lo scorso anno il Fenerbahce è arrivato secondo in classifica.

Anche la scorsa stagione il Fenerbahce non è riuscito a battere nessuna delle prime cinque squadre del campionato […] Mourinho non è riuscito a trasformare nessuno dei giocatori, nemmeno quelli da lui espressamente richiesti, in giocatori di spicco. L’ex allenatore del Chelsea e del Manchester United ha rilasciato una dichiarazione tagliente prima dell’ultimo scontro con il Benfica, affermando: «Se la Champions League fosse importante per il mio club, avrebbero fatto un mercato di conseguenza». Ma è stata la sua gelida osservazione al vicepresidente Hamdi Akin – «Non lo conosco» – a far finalmente traboccare il vaso, lasciando Mourinho senza alcun merito nel club.

Prosegue il Daily Mail:

Quest’estate il Fenerbahce ha ingaggiato giocatori del calibro di Nelson Semedo e dell’ex stella dell’Aston Villa John Duran, nel tentativo di riconquistare il titolo di campione della SuperLig turca, ma le mosse non sono state sufficienti a soddisfare Mourinho. Il suo undicesimo incarico da allenatore è giunto al termine e lascia il Fenerbahce al settimo posto in campionato con quattro punti dopo due partite”.