Francia, sempre più Zidane per il dopo-Deschamps. Henry: «Tutti sappiamo chi sarà il nuovo allenatore»

A Cbs Sports: «Lo sapete voi, lo so io. E gli auguro il meglio». Proprio l'ex attaccante dell'Arsenal è ritenuto il principale antagonista di Zizou nella corsa alla panchina dei Bleus

L’indiscrezione rilasciata da L’Equipe durante la giornata di ieri già lasciava poco spazio all’interpretazione. Ma nelle ultime ore l’ipotesi Zinedine Zidane successore di Didier Deschamps come Ct della Francia comincia a farsi ancora più concreta. Un’ulteriore conferma in tal senso è giunta dal principale antagonista dell’ex Juve e Real per la panchina dei Bleus, Thierry Henry.

Zidane prossimo Ct della Francia? Henry toglie (quasi) ogni dubbio…

Intervenuto ai microfoni di Cbs Sports, l’ex attaccante dell’Arsenal è stato interpellato sull’argomento e ha pronunciato poche parole ma estremamente chiare: «Non so cosa dire… Sappiamo tutti chi sarà il nuovo allenatore. Lo sapete voi, lo so io. E gli auguro il meglio».

Deschamps, sul suo addio alla Nazionale tanto chiacchiericcio sulle chat dei calciatori (Equipe)

L’Equipe si chiede se l’annuncio di Deschamps, ct della Francia, di non prolungare il suo contratto con la federazione ha avuto delle ripercussioni sui giocatori della nazionale. Il ct “ha scelto di non trasformare la sua decisione in una soap opera“. Infatti, dopo la dichiarazione ufficiale, non ha più parlato dell’argomento. E dribbla tutte le domande poste in merito al tema.

“Per lui è un non-evento. I giocatori hanno ricevuto le spiegazioni durante le sue varie apparizioni sui media, ha spiegato il suo entourage. Ed è convinto che questa decisione non avrà alcun impatto sul gruppo. Soprattutto perché i giocatori si rendono conto che il Mondiale è un obiettivo importante“.

I nazionali francesi vogliono capire le conseguenze dell’addio di Deschamps

Nonostante ciò, in nazionale “alcuni si sono interrogati su quale sarà il loro futuro personale dopo il 2026“. Il classico “e tu, cosa farai dopo?“. Ma tra i giocatori la scelta del tecnico dei Blues non è mai stata un problema. Queste nuove generazioni sono abituati a regolari cambi di panchina, passano rapidamente da un allenatore a un altro.

“Per avere un’idea precisa di questa decisione da parte del gruppo, dobbiamo tornare a metà gennaio, qualche giorno dopo l’annuncio ufficiale. A quel tempo, nei numerosissimi gruppi WhatsApp (alcuni giocatori si raggruppano in gruppi di due o tre, altri in gruppi di dieci, ecc.), come anche negli scambi diretti tra compagni di squadra nel club, la decisione di Deschamps veniva talvolta commentata. Per alcuni non ha alcun significato questa scelta. O meglio, non molto. Per altri è una sorpresa. Alcuni giocatori non se lo aspettavano. Una volta superato lo shock, i responsabili hanno cercato di valutare le possibili conseguenze a breve e medio termine per la squadra francese. «I giocatori hanno concluso che Deschamps voleva un periodo più calmo. Meno critiche», afferma qualcuno vicino a un dirigente influente“.