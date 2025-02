Deschamps “sceglie” Zidane ct della Francia: «E’ un candidato naturale»

A L’Equipe: “Poi non so se vorrà farlo. E’ molto bravo. Io non ho ambizioni politiche, aspetto offerte”

Didier Deschamps ha scelto il suo successore, il prossimo ct della Francia. Lo scontatissimo Zinédine Zidane. Primo in successione per chiunque. Lo dice in una lunga intervista a L’Equipe.

“Non sono stanco o esausto, ma sento che la mia pena è scontata. Tutte le cose belle finiscono. E la squadra francese è una cosa molto bella, perché rappresenta venticinque anni della mia vita professionale, se metto insieme le mie due vite. Ma non vado mica in pensione. Deciderò in base a ciò che mi verrà offerto… Le possibilità sono molteplici. Ma non mi vedo come allenatore di un’altra nazionale. E non ho ambizioni politiche”.

Zinedine Zidane? Sarà lui? “Tra noi c’è molto rispetto. Ci siamo visti l’ultima volta nell’estate del 2023, dovremmo rivederci la prossima estate, per gli stessi motivi. Zizou è un ottimo candidato, naturale e, aggiungerei, prevedibile. Poi non so se vorrà farlo. E’ un candidato naturale, molto bravo”.

