Zirkzee, Hojlund, Nicolas Jackson, Dovbyk e Krstovic, tutti i nomi per sostituire Lukaku (Repubblica)

L’esito degli esami strumentali è arrivato, lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Lukaku dunque non potrà scendere in campo per l’inizio di questo campionato. Adesso che lo stop di 3 mesi o 4-5 poco cambia, il Napoli deve correre ai ripari e cercare un nuovo attaccante per le tre competizioni di questa stagione. Repubblica comincia a lanciare i possibili nomi

“È inevitabile, dunque, che il Napoli debba tornare sul mercato per cercare un nuovo centravanti da affiancare a Lorenzo Lucca. Il club azzurro sta lavorando sotto traccia già da venerdì per garantire ad Antonio Conte un attaccante di spessore. L’idea, al momento, è trovare un giocatore in prestito, magari nel giro degli esuberi della Premier League. Piacciono Zirkzee e Hojlund del Manchester United che però è seguito anche al Milan.

Dal Chelsea c’è pure l’ipotesi Nicolas Jackson, nel mirino prima dell’arrivo di Lucca. In Italia sono due le piste prevalenti: l’ucraino Dovbyk in uscita dalla Roma e il montenegrino Krstovic del Lecce. Il Napoli dovrà decidere al più presto. C’è una lacuna da colmare ed è la più importante. Lukaku è stato decisivo per la vittoria dello scudetto del Napoli e sarebbe stato il punto di riferimento del Napoli già sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Adesso tocca a Lucca, ma il mercato dei campioni d’Italia regalerà un’altra sorpresa. Stavolta obbligata”.