Lukaku stop di minimo 3 mesi. Il Napoli tornerà sul mercato (Di Marzio)

L’infortunio rimediato da Lukaku contro l’Olympiacos aveva messo subito in allarme il Napoli. Oggi, dopo gli esami strumentali il club azzurro ha rilasciato un comunicato con l’esito dell’infortunio, ma senza specificare i tempi di recupero. “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”.

A Sky sport invece, Gianluca Di Marzio, ha spiegato che il bomber azzurro Romelu Lukaku starà fuori dal campo almeno 3 mesi a causa dell’infortunio

“Lo stop di Lukaku sarà di minimo 3 mesi: il Napoli ora tornerà sul mercato alla ricerca di un attaccante. Tempi di recupero stimati in almeno 3 mesi con il belga che potrebbe tornare per gennaio”.