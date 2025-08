Ter Stegen non firma il suo referto medico e il Barcellona apre un fascicolo disciplinare (Mundo Deportivo)

Marc-André Ter Stegen non ha firmato il suo referto medico, rifiutandosi di dare il suo consenso al Barcellona per inviare il rapporto clinico del suo infortunio alla Liga. Il Barcellona dice che starà fermo cinque mesi e vorrebbe (come da regolamento) ridurgli lo stipendio; lui sostiene che tra tre mesi sarà in campo. Questo blocca l’utilizzo dell’80% del suo stipendio per ovviare ai problemi di fair play finanziario e la registrazione del nuovo portiere blaugrana Joan Garcia. Il Barça ha dunque deciso di aprire un provvedimento disciplinare, che potrebbe portare ad una sanzione per l’estremo difensore tedesco.

Ter Stegen non firma il suo referto medico e il Barcellona apre un fascicolo disciplinare

Come riportato dal Mundo Deportivo:

Secondo fonti vicine al portiere tedesco, lui ha rifiutato di firmare il consenso al club di inviare il rapporto del suo infortunio e del suo intervento alla Commissione medica della Liga che deve valutarne la gravità. Di fronte a questa situazione, il Barça ha deciso di mettere il caso nelle mani dei suoi avvocati in modo che possano aprire immediatamente un fascicolo disciplinare che, nel caso in cui gli esperti legali lo decidessero, potrebbe concludersi in una sanzione interna del club stesso. Il rifiuto di Ter Stegen di firmare quel referto medico ha conseguenze dirette per il club. A seconda della gravità del suo infortunio, infatti, se si ritiene che il recupero sia di 5 mesi o più, il Barcellona potrebbe utilizzare l’80% dello stipendio ai fini del fair play finanziario e quindi garantire la registrazione di Joan Garcia. Sarebbe una situazione simile a quella che si è verificata la scorsa estate con Dani Olmo.

Senza il consenso del portiere, la situazione è posta in uno scenario di blocco totale. I dati medici del giocatore sono privati e quindi è necessario il suo ok per condividerli. In ogni caso, nessun giocatore del Barça si è mai rifiutato di fornire i propri dati medici in un caso simile. Il Barcellona ha voluto parlare faccia a faccia con Ter Stegen del suo infortunio e dei passi da compiere verso la Liga. Ma la sua risposta è stata chiara: non vuole firmare. Data questa situazione, il club ritiene che questo rifiuto possa causare un danno alla società e ai suoi compagni di squadra, a partire da Joan Garcia. Il contratto di Ter Stegen implica una serie di obblighi e l’osservanza di alcune regole che, in caso di mancato rispetto, possono portare a conseguenze disciplinari e persino legali.