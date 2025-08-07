Ter Stegen, il Barcellona gli toglie la fascia da capitano. Ma il vero obiettivo è togliergli lo stipendio

Il Barcellona è pronto a ritirare la fascia da capitano a Ter Stegen dopo il contenzioso in corso tra club e giocatore. A seguire quanto riportato sulla questione poco fa da Mundo Deportivo.

Ter Stegen non sarà più il capitano del Barcellona: i dettagli

“Un nuovo capitolo nel conflitto di interessi tra il Barcellona e Ter Stegen. Il club ha diramato un comunicato ufficiale in cui afferma di aver deciso di privarlo “temporaneamente” della fascia di capitano della prima squadra. A causa del suo rifiuto di firmare il referto medico per la sua assenza. Il club catalano ha inoltre chiarito che la decisione è stata concordata con il settore tecnico. Quindi col direttore Deco e il tecnico Flick”. Il capitano sarà l’ex vice Ronald Araujo.

“Il club basa questa drastica decisione sul “procedimento disciplinare aperto (a causa del suo rifiuto di acconsentire alla pubblicazione del referto medico) e in attesa di una risoluzione definitiva di tale procedura”. Gli uffici del club ritengono che il suo atteggiamento violi il fair play e impedisce la registrazione di altri compagni di squadra come Joan Garcia, Szczesny e Gerard Martín. Per ora il suo ruolo di capitano è privo di significato fino a quando non si raggiungerà questa risoluzione. In mancanza del suo consenso, la Commissione Medica della Liga non può valutare una sospensione a lungo termine”.

“La dichiarazione arriva poche ore dopo che Ter Stegen ha lasciato la Ciutat Esportiva. Il portiere è arrivato al campo di allenamento intorno alle 8.30 per un controllo di routine dopo l’intervento chirurgico subito a Bordeaux due settimane fa per problemi alla parte bassa della schiena. Un’ora e mezza dopo il suo arrivo, il giocatore è tornato a casa mentre la squadra si allenava”.

L’ufficio legale del club ha esaminato attentamente cosa dire e come dirlo per evitare rischi. Fonti del club consultate dal direttore generale ribadiscono che la questione della fascia di capitano doveva essere risolta a breve termine. In tempo per il Trofeo Joan Gamper che si terrà il 10 agosto. E il Barcellona ritiene di non poter avere come capitano un giocatore che è stato sottoposto a procedimento disciplinare e che si rifiuta di consentire al club di inviare un referto medico sul suo infortunio.

Scrive El Mundo Deportivo:

Questo punto è cruciale perché se la sua assenza dura quattro mesi, il Barcellona può decurtare il 50% del suo stipendio. E se dura cinque mesi, sarà l’80%. Il giocatore sostiene che è inferiore a questo periodo e che, trattandosi di una ricaduta, resta valido il lasso di tempo trascorso dal primo episodio, che non ha superato i tre mesi, e che può tornare in campo prima di dicembre.