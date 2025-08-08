Son Heung-min l’acquisto marketing di Los Angeles: nel quartiere Koreatwon vivono 320mila coreani

È l'atleta più conosciuto in Corea e per la Mls è stato un investimento. Alla presentazione c'era anche il sindaco di Los Angeles

Mercoledì pomeriggio nel cuore dell’estate di solito c’è una calma surreale al Los Angeles Football Club official store, con una manciata di fan che sfidano il caldo soffocante per acquistare il merchandising nero-oro. Questa settimana, invece, il negozio era affollato. Lo racconta il Times:

L’attrazione principale è Son Heung-min, il 33enne attaccante che ha raggiunto l’Lafc dopo un decennio al Tottenham Hotspur per circa 20 milioni di sterline, una cifra record per la Major League Soccer (Mls). Son ha ricevuto un’accoglienza degna di una star di Hollywood alla sua presentazione ufficiale all’interno del Bmo Stadium con il suo volto su un cartellone fuori dall’arena, insieme a un messaggio di benvenuto in inglese, spagnolo e coreano. I cacciatori di autografi coreani con maglie nuove di zecca – oltre a un paio di maglie degli Spurs – si sono radunati nel parcheggio sperando che Son, di gran lunga l’atleta più popolare della Corea del Sud, si fermasse a salutare.

Son Heung-min il giocatore più costoso del Lafc

«Tutti in Corea lo conoscono e lo amano», ha detto Seungwon Ha, uno studente di 26 anni di Seul tra i primi a mettere le mani su una nuova maglia con il nome e il numero di Son. Ha saltato una lezione estiva all’Università della California del Sud per dare un’occhiata al suo idolo. Negli ultimi dieci anni è rimasto sveglio fino a tardi per guardare Son giocare negli Spurs e ora è entusiasta di trovarsi nello stesso fuso orario. Ha previsto che la Mls riceverà un enorme aumento di popolarità in Corea con un’icona nazionale che giocherà ogni settimana.

A Los Angeles ci sono 320.000 coreani

Karen Bass, il sindaco di Los Angeles, è stata tra gli oratori dell’evento, entusiasta nel lodare «Sonny». La firma, ha detto, è stata «un momento che sarà ricordato nella città per le generazioni a venire». Bass ha poi presentato a Son una targa e lo ha ufficialmente dichiarato Angeleno. Son dovrebbe sentirsi a casa nel sud della California, con circa 320.000 coreani che vivono nella grande area di Los Angeles. Questo include il quartiere di Koreatown, una zona alla moda piena di locali per il karaoke e ristoranti di barbecue coreano. Nell’ultimo decennio le maglie degli Spurs con il nome di Son sono andate a ruba. Ora, però, sono destinate a essere sostituite dalle maglie nere e oro dell’Lafc

Lascia il Tottenham per 10 milioni di sterline l’anno

Secondo GivemeSport, Son potrebbe essere, con 10 milioni di sterline, il secondo giocatore più pagato, dietro a Lionel Messi che percepisce un ingaggio di 15 milioni di sterline (20 milioni di dollari). L’impatto di Son Heung-min in Inghilterra è andato ben oltre il campo da calcio. Nei suoi 10 anni al Tottenham, il giocatore è diventato un’icona, amato e rispettato da tutti i tifosi. Una delle sue stagioni più memorabili è stata quella 2021-2022, capocannoniere della Premier League, un traguardo storico per un giocatore asiatico. I tifosi ricorderanno per sempre il suo sodalizio con Harry Kane, una delle coppie d’attacco più letali della storia del campionato inglese.