Il calciomercato low cost della Mls: Son sarà l’acquisto più costoso della storia, 22,5 milioni di euro (Espn)

Heung-Min Son sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Los Angeles Fc, club militante in Mls. E non solo: quello del sudcoreano, che lascerà il Tottenham dopo dieci anni, sarà l’acquisto più costoso della storia del campionato statunitense.

Son sarà l’acquisto più costoso della storia della Mls

Come riportato da Espn:

Son è diretto al Los Angeles Fc per una cifra pari a circa 26 milioni di dollari (circa 22,5 milioni di euro). Sarebbe un nuovo record, superando Latte Lath che fu acquistato lo scorso inverno dall’Atlanta United per 22 milioni di dollari. A giugno 2023 Son aveva rifiutato il club arabo Al Ittihad, restando al Tottenham. Ma oggi sembra che gli statunitensi abbiano battuto la concorrenza degli arabi. Negli Spurs è diventato il settimo giocatore di sempre a raggiungere 450 presenze, con 198 gol in Premier League. Attualmente il Los Angeles Fc si trova al sesto posto in campionato, anche se hanno due partite in meno rispetto alle altre squadre.

L’asse vincente Maddison-Son-Richarlison ha ricevuto una standing ovation contro il Fulham, Guglielmo Vicario è stato protagonista di due parate eccezionali. Postecoglou e il Tottenham stanno sfidando tutte le aspettative. Il tecnico australiano sta insegnando che i bravi allenatori allenano i giocatori per un calcio creativo, propositivo. O altrimenti non dovrebbero essere in Premier League.

La squadra è ora tra le prime quattro contendenti. Certamente sotto Postecoglou i calciatori sono rinati. Sono anche imbattuti in campionato e questo è il loro miglior inizio di stagione dal 1961. Son, il capitano, ha fatto sette gol in nove partite ed è a soli tre gol dal suo totale della scorsa stagione. Ha fatto anche l’assist per Maddison, confermando la funzionalità della partnership Maddi-Son. I tifosi sognano: per la prima volta, dopo l’era Pochettino, hanno il diritto e il coraggio di farlo.