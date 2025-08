Sabatini: «Il Napoli di Conte è quasi perfetto, non capisco la scelta del dualismo in porta»

Il Napoli resta uno dei club più osservati in questa fase delicata della sessione estiva. In un editoriale pubblicato su Calciomercato.com, Sandro Sabatini analizza le dinamiche che coinvolgono gli azzurri. Esordisce con un commento sulla sconfitta con il Brest: «Allarme? Non scherziamo. È calcio d’estate. Chi ha un minimo di esperienza, immune da sogni e incubi estivi, appunto. La prossima stagione si giocherà su dati di fatto scolpiti dal mercato e dall’ultima stagione, oltre che dal confronto su come procedono le avversari».

Sabatini scrive: «Si è intuito dal giorno del bus scoperto in passerella per quartieri napoletani: forse l’unione non sarà sempre rose e fiori, vittorie e scudetti, ma De Laurentiis e Conte hanno siglato un proficuo rapporto di convenienza reciproca. Si fanno comodo a vicenda. Caratteri presuntuosi e professionisti prepotenti, sono due “ego” trasformati in un “binomio”. Probabilmente non andranno d’accordo in eterno, ma per ora non c’è nulla di meglio all’orizzonte del campionato».

Sabatini sul dualismo Meret-Milinkovic-Savic: