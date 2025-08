Napoli-Brest finisce 1-2, Conte continua a provare soluzioni tattiche in vista della stagione

Napoli-Brest 1-2 al 64esimo: accorcia Lucca su assist di Politano. De Bruyne in cattedra

Grande entusiasmo a Castel di Sangro per la prima uscita abruzzese del Napoli campione d’Italia. Pienone allo stadio Patini. Conte ha lanciato tra i pali Milinkovic-Savic che secondo i capiscer sarà il portiere titolare degli azzurri. La formazione salta è stata la seguente:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Obaretin, Zanoli, D’Angelo, Anguissa, Coli Saco, Hasa, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Ambrosino, Marianucci, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.

Formazione a trazione anteriore con De Bruyne, Raspadori, Neres, Lucca e Lang. Fatto sta che a fine prime tempo i bretoni hanno chiuso in vantaggio di due gol. Doppietta di Ludò Ajorque attaccante di 31 anni in prestito dal Magonza che lo scorso anno ha segnato 13 reti in Ligue1 con la maglia del Brest che – ricordiamolo – ha giocato la Champions lo scorso anno mentre sono arrivati noni in campionati.

Ajorque ha segnato due reti: al 28esimo e al 33esimo. Sempre in velocità, sempre su cross. Del Napoli da segnalare il palo nel finale colpito da De Bruyne di tacco.

Nella ripresa, si sta giocando a una porta sola. Il Napoli ha sfiorato il gol e poi ha segnato al 64esimo con Lucca su assist di Politano appena entrato. L’azione cominciata ancora una volta da De Bruyne.

Il pre-partita di Napoli-Brest

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Brest per la prima amichevole estiva del ritiro di Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini. a partita contro il Brest sarà un banco di prova importante per valutare lo stato di forma dei nuovi innesti e la loro integrazione . Occhi puntati anche sui big, attesi da una stagione che si preannuncia ricca di sfide su più fronti.

Le formazioni

Assenti Scott McTominay e Billy Gilmour. I due centrocampisti scozzesi si sono allenati a parte e proseguono l’iter per recuperare la migliore condizione fisica. L’ex United è reduce da un affaticamento muscolare, mentre l’ex Brighton dalle noie fisiche accusate con la nazionale scozzese.

Brest (4-3-3): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Magnetti, Camara, Lees-Melou; Del Castillo, Ajorque, Doumbia. A disposizione: Jauny; Zogbé, Le Guen, Le Cardinal, Guindo; Makalou, Mbock; Kanté, Diop, Camblan. Allenatore: Eric Roy.