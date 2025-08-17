Non è arrivato col clamore di Wirtz, a Palermo avevano persino sbagliato il suo nome sulla maglia. Però un gol e un assist al debutto in Premier. Non male

Reijnders impressiona col Manchester City, il Telegraph: “Ha lasciato il segno. Non è De Bruyne, ma chi lo è?”

Il Telegraph sceglie un titolo impegnativo per l’esordio in Premier dell’ex Milan col City di Guardiola: “Il debutto da sogno di Reijnders suggerisce che al Manchester City non mancherà Kevin De Bruyne”. Poi, nell’articolo sono più moderati. Un gol e un assist nel suo esordio in Premier League col Manchester City che ha vinto 0-4 in casa del Wolverhampton. Ieri sera, contro i Wolves, il centrocampista ha segnato al 37’ e fornito un assist per uno dei due gol di Haaland, dimostrando di essere tra i più in palla nella squadra di Guardiola.

Leggi anche: Il Milan magari prenderà Modric, ma intanto ha venduto Reijnders al City per 55 milioni

Esordio da sogno per Reijnders al City

Il Telegraph racconta l’inserimento di Reijnders al City e la sua risposta in campo:

“Il centrocampista olandese non è arrivato con grandi clamori, dopo il trasferimento da 55 milioni di euro dal Milan al Manchester City. Durante un’amichevole contro il Palermo lo scorso weekend, il City ha scritto male il suo nome sulla maglia, aggiungendo una “i” di troppo. Non era certo il grande acquisto di Florian Wirtz, il centrocampista pagato dal Liverpool circa 140 milioni di euro e che fin qui è stato l’acquisto più costoso in Premier. Eppure, Reijnders ha subito impressionato con la sua prestazione d’esordio a Molineux.

Il 27enne ha spezzato la difesa avversaria sui due gol di Erling Haaland e un gol lo ha segnato.

Ha detto dopo il match:

«Cerco sempre di trovare spazio in area per gli assist. Sono un giocatore box-to-box e voglio aiutare la squadra con gol e assist. Ho visto l’intensità della Premier ed è piuttosto difficile, ma è bello giocare qui League e poi segnare al debutto…»

Prendere il posto di Kevin De Bruyne è senza dubbio una grande responsabilità.

Scrive il Telegraph:

“Forse non sarà mai possibile sostituire De Bruyne, il miglior centrocampista della Premier League negli ultimi 10 anni al City. Ma Pep Guardiola ha almeno trovato una possibile soluzione, Reijnders appare mobile e creativo. Non ha la capacità di passaggio di De Bruyne, ma chi ce l’ha? Per il momento, la posizione di centrocampista offensivo è sua, con Phil Foden lasciato stranamente fuori dalla lista dei convocati per gestire i suoi minuti in campo. Il riposo arriverà più avanti nella stagione, e questa era l’occasione giusta per lasciare il segno, cosa che Reijnders ha fatto subito.”