Il Milan magari prenderà Modric, ma intanto ha venduto Reijnders al City per 55 milioni

Leggi del “colpaccio” Modric – 40 anni – al Milan. Che non è ancora ufficiale. Ma dietro, un passo più indietro nell’ombra, c’è una cessione ormai già fatta: Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di euro (46,3 milioni di sterline). Tutti i giornali inglesi scrivono che “ha accettato le condizioni personali per un contratto quinquennale. Sarà il primo di una serie di acquisti annunciati dal presidente del club, Khaldoon al-Mubarak, prima della partecipazione del City al Mondiale per Club”. Stanno sfruttando la finestra di mercato apposita.

In pratica Reijnders arriva per sostituire Kevin De Bruyne (che dovrebbe venire a Napoli). Il Milan lo sostituirebbe con Modric.

A gennaio il City aveva speso la bellezza di 180 milioni di sterline per Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush, Nico González, Vitor Reis, Juma Bah e Christian McFarlane. Guardiola si è lamentato, qualche settimane fa: ha detto che o la smettono di comprargli giocatori o si dimette. La risposta del club: 55 milioni per Reijnders.