Rashford: «Lo United è senza idee e ha cambiato troppi allenatori, è finito nella terra di nessuno»

Marcus Rashford si è unito quest’estate al Barcellona (in prestito) dopo essere stato ampiamente criticato da Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, la scorsa stagione.

Rashford: «Lo United ha cambiato troppi allenatori, il club è finito nella terra di nessuno»

Al podcast The Rest is Football di Gary Lineker, l’attaccante inglese ha dichiarato:

«La gente dice che allo United siamo stati in una transizione per anni, ma per essere in una fase di svolta, devi avviarla. Il vero cambiamento non è ancora iniziato. Quando il Liverpool ha attraversato questa fase, hanno preso Klopp e sono rimasti con lui. Non hanno vinto all’inizio. La gente ricorda solo i suoi ultimi anni, quando vinceva i trofei più grandi. Per iniziare una transizione devi fare un piano e attenerti ad esso. Abbiamo avuto molti allenatori, idee e strategie diverse per vincere, e alla fine si finisce nella terra di nessuno. Fa male il declino dello United, lo dico anche da tifoso».

Rashford ha anche affermato che il club non è riuscito ad attenersi ai principi stabiliti dall’ex manager Sir Alex Ferguson:

«Quando Ferguson era al comando, non solo c’erano principi, idee per la prima squadra, ma erano gli stessi anche per tutti i settori giovanili. Così si potevano scegliere giocatori dai 15 anni in su per giocare in prima squadra e tutti avrebbero capito le tattiche da usare. Qualsiasi squadra che ha avuto successo ha idee ben chiare. A volte, lo United aveva fame di vincere, ma se cambi spesso allenatore, non puoi aspettarti di vincere il campionato».