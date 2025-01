Amorim: «Piuttosto che far giocare Rashford, farei entrare il mio allenatore dei portieri. Che ha 63 anni»

Più chiaro di così… “Il problema sono gli allenamenti. Il modo in cui vedo cosa dovrebbero fare i calciatori in allenamento, nella vita, è ogni giorno, ogni dettaglio”

Dice Ruben Amorim che preferirebbe portarsi in panchina il suo allenatore dei portieri, Jorge Vital, che ha la bellezza di 63 anni, piuttosto che Marcus Rashford. Più chiaro di così, l’allenatore del Manchester United non poteva essere.

In realtà Amorim non nomina specificamente Rashford e ha parlato in modo generico, ma tutta la stampa inglese non ha difficoltà a titolare sul nazionale inglese ormai fuori dal progetto.

Alla domanda sul perché Rashford non fosse di nuovo coinvolto, Amorim ha detto: “È sempre lo stesso, è sempre lo stesso motivo. Il motivo è l’allenamento, il modo in cui vedo cosa dovrebbero fare i calciatori in allenamento, nella vita, è ogni giorno, ogni dettaglio. Quindi, se le cose non cambiano, io non cambierò. È la stessa situazione per ogni giocatore. Se fai il massimo, se fai le cose giuste, possiamo usare ogni giocatore. E lo si può vedere oggi in panchina, ci manca un po’ di ritmo per andare a cambiare la partita, spostare qualche pezzo. Ma preferisco così. Metterò Vital prima di mettere un giocatore che non dà il massimo ogni giorno”.

