Napoli, Højlund vuole il prestito con obbligo di riscatto per sentirsi centrale nel progetto

Oggi il Napoli farà la prima offerta ufficiale. La società è chiamata a scegliere: investire tutto sull’attaccante o bilanciare il mercato su più ruoli.

Oggi la prima offerta per Højlund (Romano)

Fabrizio Romano, in un suo video su YouTube, aggiorna sulla trattativa Højlund:

“Per Rasmus Højlund è una giornata in cui il Napoli conta di fare dei passi importanti lato giocatore. Nei contatti avuti giovedì, il Manchester United ha dato l’ok sia a un prestito con diritto di riscatto che a un prestito con obbligo. Lo United vuole trovare una soluzione quanto prima per Højlund ed è pronto a entrambe le formule.

Il giocatore, però, ha una posizione chiara: Højlund vuole l’obbligo. Vuole sentirsi importante e non essere trattato come un pacco postale che oggi è a Manchester, domani a Napoli, l’anno prossimo di nuovo a Manchester e poi magari in un altro prestito. Non vuole fare quel tipo di carriera, perché è convinto di poter dare il meglio in una realtà importante come quella di Napoli.

Proprio per questo chiede l’obbligo: un segnale di fiducia e di centralità nel progetto. Oggi, quindi, sarà una giornata significativa perché il Napoli presenterà la sua proposta economica al giocatore. Che si tratti di diritto o di obbligo, infatti, il contratto di Højlund va definito adesso: se il Napoli dovesse acquistarlo a titolo definitivo o si impegnasse in un obbligo di riscatto per la prossima stagione, il contratto deve essere già pronto.

Siamo dunque a un passaggio cruciale: il Napoli vuole raggiungere un accordo con Højlund, e sarebbe senza dubbio un colpo di altissimo livello. Attenzione perché il danese era già stato nel mirino del Milan, ma non si era mai arrivati a un’intesa definitiva tra tutte le parti.”

Leggi anche: Hojlund, il Napoli può convincerlo con l’ingaggio per evitare l’obbligo di riscatto (Gazzetta)

I possibili movimenti per chiudere il calciomercato (Pedullà)

Come racconta anche Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube:

“Noi lunedì abbiamo dato Højlund davanti a tutti per il Napoli. Confermiamo, confermo: è la prima scelta. Stanno lavorando molto su Højlund, poi le trattative devono essere completate.

Ecco le valutazioni che sta facendo il Napoli sugli altri acquisti: vi ho parlato di Elmas come fiducia crescente, in attesa di incassare il definitivo via libera. Sugli altri ruoli il Napoli deve decidere. Investo su Juanlu Sanchez, andando avanti con questa della telenovela. Investo sul centrocampista, prendo Elmas e poi prendo un attaccante.

E quindi la formula è questa: se non investo su un altro dei tre ruoli che ho citato (a parte Elmas, terzino o centrocampista), posso risparmiare su uno di quei due ruoli per andare a investire di più nei riguardi di Højlund. Accontentandolo, perché lui vuole un prestito con obbligo di riscatto, esattamente quanto aveva chiesto al Milan, per non correre il rischio di tornare la prossima estate a Manchester con la patente del prestito che torna e trovare un’altra soluzione.”