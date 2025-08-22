Hojlund, il Napoli può convincerlo con l’ingaggio per evitare l’obbligo di riscatto (Gazzetta)

Il Napoli sta insistendo con Hojlund che piace molto a Conte. Ma l’operazione è dispendiosa, soprattutto se dovesse essere un acquisto ossia un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli non sa se può permetterselo.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Ma al bivio il colloquio s’infrange: il Napoli è intenzionato ad acquistare Hojlund in prestito oneroso con diritto di riscatto, idea che non scatena emozioni forti nel centravanti; per svoltare, basterebbe convincersi a confermare Hojlund a giugno 2026. Ma nell’organico e dunque nel bilancio del Napoli ci sono già due centravanti di peso (pure economico) e un po’ di oculatezza finanziaria è doverosa. Dopo essersi confrontato con il Manchester United, che un’apertura l’ha concessa ed è disponibile a negoziare, Manna ha interpellato il manager e il papà dell’attaccante ex Atalanta: adesso, siamo a quello che si chiama accerchiamento. I soldi non sono un problema: Hojlund viaggia intorno ai 2,8 milioni di euro annui, un ritocchino – che vada dai 3 ai 3 e mezzo – gli verrebbe riconosciuto, e questo è un primo segnale sulla volontà di De Laurentiis di chiuderla.

Conte vuole Hojlund a tutti i costi, o gli ha parlato o gli parlerà (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa, lo ha fatto nel corso di “Calciomercato l’Originale” su Sky Sport.

«Perché il Milan ha deciso di andare su Boniface e non più su Hojlund? Il Milan voleva Hojlund con un prestito con diritto di riscatto, solo con questa formula. Il giocatore però non aveva mai dato un’apertura, vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo. Se deve lasciare il Manchester United, vuole farlo a titolo definitivo. Ecco perché il Milan è poi andato su Boniface, con lui ha chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Adesso il Napoli sta provando a prendere Hojlund con la stessa identica formula: prestito con diritto di riscatto. Senza obbligo. Il Napoli ha due carte da giocare: la Champions che potrebbe essere un fattore per cercare di convincere l’attaccante danese, e la presenza di Antonio Conte che vuole Hojlund a tutti i costi. Conte sicuramente parlerà o ha già parlato con Hojlund in questi giorni, come fa sempre con i giocatori che vuole, per cercare di convincerli a venire. Adesso il pressing del Napoli è soprattutto sul giocatore, perché l’intesa col Manchester United la si trova. Deve far accettare al giocatore la formula del prestito con diritto di riscatto. L’alternativa resta Dovbyk ma non ci sono ancora stati contatti diretti con la Roma».

