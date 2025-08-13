Laporta chiede ai soci del Barcellona 7 milioni di euro per far quadrare i conti del fair play finanziario (Marca)

La riunione della giunta direttiva. Il club ha speso troppo con gli stipendi e ora il presidente ha bisogno che i soci garantiscano per la sua gestione. Altrimenti il mercato resterà fermo

Il presidente del Barcellona Joan Laporta si aggrappa ai soci. Si riunisce la giunta direttiva e il presidente vuole chiedere una garanzia di 7 milioni per far quadrare i conti per il fair play finanziario dopo che il club ha speso troppo per gli stipendi.

Laporta si aggrappa a 7 milioni di euro per far quadrare il fair play finanziario del Barcellona

Secondo quanto riportato da Marca:

La situazione economica di Barcellona si complica ogni giorno di più. Il club sta vivendo momenti di massima tensione in attesa che la Liga approvi il referto medico di Ter Stegen, con il portiere che resterebbe fuori per più di quattro mesi e quindi il club sarebbe in grado di tesserare subito Joan García. Inoltre, spera anche nel via libera ai palchetti vip del Camp Nou che consentiranno al club di tornare alla regola 1:1 per registrare i giocatori più facilmente. Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente e Laporta sta studiando quali misure adottare per far quadrare il fair play finanziario. Il presidente vorrebbe una sorta di fideiussione (una garanzia) del valore di sette milioni di euro prima della chiusura del mercato. Verrà chiesto in una riunione del Consiglio direttivo che si terrà oggi.

La ragione di questa richiesta è che il club ha superato le spese che fanno carico al fair play. Va tenuto presente che per determinare il fair play finanziario del club, non vengono conteggiati solo gli stipendi della squadra e del suo staff, ma anche gli stipendi delle altre sezioni e del calcio femminile. Ed è qui che il Barcellona è andato a fondo. Le cifre non quadrano ed è per questo che Laporta intende ottenere un endorsement per quei sette milioni di euro. I manager dovranno discuterne e vedere quali misure prendere nel caso in cui alla fine decidessero di non approvare. Per tornare alla regola 1:1, la cosa più importante è la convalida dei palchetti dello stadio.